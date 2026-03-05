Глютамин и крахмал начнут производить в Казахстане

Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков 5 марта 2026 года на брифинге в СЦК рассказал о планах по глубокой переработке зерновых, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что это является одним из основных направлений деятельности Минсельхоза. "В нашем плане на сегодня – 6 активных проектов. В Астане строят завод по глубокой переработке зерна. Еще один проект – по переработке кукурузы в Жамбылской области, достаточно крупный, с большим экспортным потенциалом", – сказал Тасжуреков. Также, по его словам, есть проекты в Туркестанской, Костанайской и Акмолинской областях. "Эти проекты направлены на глубокую переработку зерновых – кукурузы и пшеницы. В итоге планируется получить в виде готовой продукции биоэтанол, крахмал, триптонин, глютамин. Это достаточно сложные технологические продукты", – добавил спикер. Ранее вице-министр сообщил о росте объемов производства ряда продуктов.

