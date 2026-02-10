#Казахстан в сравнении
Экономика и бизнес

Токаев раскритиковал формальный подход к либерализации экономики

Астана, правительство, Токаев, президент , фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 13:04 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 10 февраля 2026 года раскритиковал формальный подход госорганов к реализации указа по либерализации экономики и поручил пересмотреть подходы к его исполнению, передает корреспондент Zakon.kz.

Токаев отдельно остановился на реализации указа по либерализации экономики и отметил, что эта работа во многом носит формальный характер.

"Компетентные органы рассматривают поручения, указанные в документе, поверхностно. Вместо того, чтобы способствовать развитию бизнеса, они сосредоточены на отчетности. В результате ключевые задачи указа в полной мере не решены. Здесь показателен процесс приватизации государственных активов. В октябре прошлого года правительством был утвержден перечень из 473 предприятий, подлежащих приватизации. Но до сих пор реализация активов не начата, мероприятия по их предпродажной подготовке не проводятся", – озвучил президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что не принят и новый закон о государственном имуществе.

"В связи с этим возникают закономерные вопросы. Какие именно препятствия появились? Почему государственные органы не желают расставаться со своими активами? Возможно, есть веские причины, о которых я не знаю. А причина в том, что эти активы продолжают обслуживаться за счет государственного бюджета, что влечет за собой большие расходы. Не стоит забывать, что это серьезно сдерживает развитие частного предпринимательства и конкуренции. Поручаю правительству в месячный срок пересмотреть подходы к реализации указа. Главная цель – принять конкретные меры, способствующие созданию по-настоящему благоприятной для предпринимательства среды", – заявил глава государства.

Ранее президент прокомментировал экономическую ситуацию в стране и мире.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
