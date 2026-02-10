#Казахстан в сравнении
Общество

Токаев рассказал министрам, как можно открыть путь к процветанию

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 13:17 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства призвал правительство оперативно и эффективно реализовывать его поручения, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что перед правительством стоят масштабные и важные задачи.

"Надо действовать на опережение. Времени на раскачку нет. Необходимо принимать смелые и эффективные решения и оперативно их реализовать. Рассматриваемые сегодня вопросы уже поднимались ранее. В частности, в Послании и на Национальном курултае... Мы должны быть конкурентоспособной страной. Только это откроет нам путь к процветанию. Ключевые приоритеты остаются неизменными – это повышение доходов и улучшение качества жизни населения", – сказал президент.

Правительство, центральные и местные исполнительные органы, по его словам, должны всецело осознавать свою ответственность.

"Первостепенная задача правительства – это оптимизация процесса принятия смелых и обоснованных решений. Нужно трудиться во благо страны и в интересах граждан. Каждое поручение должно исполняться своевременно и качественно. И самое важное: мы должны видеть реальные, ощутимые результаты, которые приносят пользу нашей стране", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее глава государства, обращаясь к министрам, отметил, что сейчас дело нужно делать, а не дрожать от страха.

Оксана Даирова
Оксана Даирова
