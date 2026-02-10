#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
494.75
586.77
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
494.75
586.77
6.38
Экономика и бизнес

Какие подходы неприемлемы в сельском хозяйстве, рассказал Касым-Жомарт Токаев

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, урожай, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 13:01 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 10 февраля 2026 года раскритиковал действия правительства в сфере агропромышленного комплекса (АПК), передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что вопросы развития глубокой переработки сырья особо актуальны в сельском хозяйстве. По его словам, текущая модель поддержки агропромышленного комплекса ориентирована на увеличение валового продукта, а не на решение накопленных проблем. В результате сохраняется зависимость от импорта продовольствия, что ведет к повышению цен.

"Исполнительная власть прибегает к административным мерам, чтобы воспрепятствовать этому. Ранее правительство заявляло об отказе от прямого регулирования цен на социально значимые продукты питания. Тем не менее, список таких товаров увеличился с 19 до 31. Правительство уверяет, что данные меры носят временный характер. Но, как у нас часто происходит, все временное становится постоянным", – указал Касым-Жомарт Токаев.

То же самое, по его словам, можно сказать и о нерыночных ограничениях на экспорт сельхозпродукции, вводимых без полноценной оценки последствий.

"Логика этих действий в целом понятна – проще ставить ограничения на рынок, нежели его развивать. Такой подход неприемлем. Правительству в диалоге с бизнесом предстоит принять системные меры по развитию пищевой промышленности", – добавил Касым-Жомарт Токаев.

При этом он указал на значительные возможности для развития животноводства.

"Однако мы пока не используем этот потенциал в полной мере. Животноводство страдает от полного отсутствия стратегии, низкой динамики развития и бессистемной работы. В этой сфере сохраняются нерешенные проблемы. Значительная часть продукции формируется в личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйствах. На их долю приходится 60% производства мяса и 80% молока. Такое положение дел не способствует повышению производительности в отрасли", – сетует глава государства.

В стране, по его данным, не налажена цепочка процессов от формирования кормовой базы до переработки, логистики и сбыта, то есть в целом отсутствует единая система управления.

"К сожалению, в 2026 году мы вынуждены говорить о таких проблемах. Разработанный в этом году План развития животноводства должен устранить пробелы в этой сфере и способствовать ее развитию. Посмотрим, к чему это приведет. В Послании и интервью газете Turkistan мною поставлена задача полноценно задействовать механизмы кооперации мелких хозяйств. Здесь показателен зарубежный опыт. Так, благодаря четко выстроенной системе кооперации Нидерланды экспортируют сельхозпродукцию на 130 млрд долларов", – заявил президент.

В этой связи он поручил правительству принять решительные меры по стимулированию фермеров к объединению в кооперативы нового формата и до 1 сентября 2026 года разработать новый закон о кооперации в сельском хозяйстве.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости осваивать новые производства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Токаев потребовал прекратить внеплановые проверки малого и среднего бизнеса
13:01, Сегодня
Токаев потребовал прекратить внеплановые проверки малого и среднего бизнеса
"Читайте больше": президент упрекнул членов правительства
12:17, Сегодня
"Читайте больше": президент упрекнул членов правительства
Проблему высоких цен в Казахстане поднял Токаев
11:29, Сегодня
Проблему высоких цен в Казахстане поднял Токаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Пострадавший" от Даны Уайта дагестанец сразится за титул UFC
13:23, Сегодня
"Пострадавший" от Даны Уайта дагестанец сразится за титул UFC
Стал известен возможный соперник сборной Казахстана в Мировой группе II Кубка Дэвиса
13:10, Сегодня
Стал известен возможный соперник сборной Казахстана в Мировой группе II Кубка Дэвиса
Казахстанский нападающий из "Леванте" прокомментировал возможный переход в клуб КПЛ
12:57, Сегодня
Казахстанский нападающий из "Леванте" прокомментировал возможный переход в клуб КПЛ
Оскорбивший казахстанских хоккеистов комментатор из России получил наказание
12:46, Сегодня
Оскорбивший казахстанских хоккеистов комментатор из России получил наказание
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: