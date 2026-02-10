Какие подходы неприемлемы в сельском хозяйстве, рассказал Касым-Жомарт Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 10 февраля 2026 года раскритиковал действия правительства в сфере агропромышленного комплекса (АПК), передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что вопросы развития глубокой переработки сырья особо актуальны в сельском хозяйстве. По его словам, текущая модель поддержки агропромышленного комплекса ориентирована на увеличение валового продукта, а не на решение накопленных проблем. В результате сохраняется зависимость от импорта продовольствия, что ведет к повышению цен.

"Исполнительная власть прибегает к административным мерам, чтобы воспрепятствовать этому. Ранее правительство заявляло об отказе от прямого регулирования цен на социально значимые продукты питания. Тем не менее, список таких товаров увеличился с 19 до 31. Правительство уверяет, что данные меры носят временный характер. Но, как у нас часто происходит, все временное становится постоянным", – указал Касым-Жомарт Токаев.

То же самое, по его словам, можно сказать и о нерыночных ограничениях на экспорт сельхозпродукции, вводимых без полноценной оценки последствий.

"Логика этих действий в целом понятна – проще ставить ограничения на рынок, нежели его развивать. Такой подход неприемлем. Правительству в диалоге с бизнесом предстоит принять системные меры по развитию пищевой промышленности", – добавил Касым-Жомарт Токаев.

При этом он указал на значительные возможности для развития животноводства.

"Однако мы пока не используем этот потенциал в полной мере. Животноводство страдает от полного отсутствия стратегии, низкой динамики развития и бессистемной работы. В этой сфере сохраняются нерешенные проблемы. Значительная часть продукции формируется в личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйствах. На их долю приходится 60% производства мяса и 80% молока. Такое положение дел не способствует повышению производительности в отрасли", – сетует глава государства.

В стране, по его данным, не налажена цепочка процессов от формирования кормовой базы до переработки, логистики и сбыта, то есть в целом отсутствует единая система управления.

"К сожалению, в 2026 году мы вынуждены говорить о таких проблемах. Разработанный в этом году План развития животноводства должен устранить пробелы в этой сфере и способствовать ее развитию. Посмотрим, к чему это приведет. В Послании и интервью газете Turkistan мною поставлена задача полноценно задействовать механизмы кооперации мелких хозяйств. Здесь показателен зарубежный опыт. Так, благодаря четко выстроенной системе кооперации Нидерланды экспортируют сельхозпродукцию на 130 млрд долларов", – заявил президент.

В этой связи он поручил правительству принять решительные меры по стимулированию фермеров к объединению в кооперативы нового формата и до 1 сентября 2026 года разработать новый закон о кооперации в сельском хозяйстве.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости осваивать новые производства.