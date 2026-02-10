#Казахстан в сравнении
Экономика и бизнес

Экономика ВКО демонстрирует устойчивый рост

Экономика ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 13:54 Фото: пресс-центр ВКО
Восточный Казахстан уверенно закрепляет за собой статус одного из наиболее динамично развивающихся регионов страны.

Экономика области демонстрирует устойчивый рост сразу по нескольким ключевым направлениям – от промышленности и инвестиций до сельского хозяйства, строительства и внешней торговли.

Фундамент региональной экономики по-прежнему составляет мощный промышленный комплекс. Объем промышленного производства в Восточно-Казахстанской области достиг 3,3 трлн тенге, при этом обрабатывающая промышленность обеспечивает 2,9 трлн тенге. Темпы роста здесь опережают средние показатели: 125,9% в промышленности и 126,6% – в обрабатывающем секторе. Регион делает ставку не просто на добычу, а на глубокую переработку и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Эту стратегию реализуют флагманы отрасли – Казцинк, Ульбинский металлургический завод, Титаномагниевый комбинат, чья продукция востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Фото: пресс-центр ВКО

Инвестиционная активность – еще один показатель экономической устойчивости региона. В основной капитал привлечено 838,1 млрд тенге, при этом 36,1% всех инвестиций направлены в промышленность. Почти половина общего объема – 415,7 млрд тенге – приходится на Усть-Каменогорск, что подчеркивает его роль ключевого экономического центра области.

Активно развивается и строительная отрасль. Объем строительных работ составил 458,8 млрд тенге, введено в эксплуатацию 407,4 тыс. квадратных метров жилья. Это не только новые дома, но и рабочие места, развитие городской среды и повышение качества жизни.

Отдельного внимания заслуживает инфраструктурное развитие. В регионе отремонтировано 856 километров автомобильных дорог, что на 146 километров больше, чем годом ранее. На эти цели направлено 98 млрд тенге, что напрямую влияет на транспортную доступность, логистику и инвестиционную привлекательность территории.

Фото: пресс-центр ВКО

Агропромышленный комплекс Восточного Казахстана продолжает укреплять позиции одного из лидеров страны. Валовой объем продукции сельского хозяйства достиг 554,6 млрд тенге. Индекс физического объема составил 102%, а денежный рост – впечатляющие 119,9%. Регион уверенно удерживает лидерство в производстве масличных культур, формируя прочную экспортную базу.

Внешняя торговля также демонстрирует стабильную динамику. Товарооборот составил 4,4 млрд долларов, из которых 2,6 млрд долларов приходится на экспорт. Основные торговые партнеры – Россия, Китай, Кыргызстан и Турция.

Все эти показатели формируют главное: Восточный Казахстан — это регион, который не просто растет, а осознанно выстраивает экономику будущего, сочетая промышленную мощь, инвестиционную активность, развитый агросектор и современную инфраструктуру.

Фото: пресс-центр ВКО

Айсулу Омарова
