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Общество

На озере Маркаколь в ВКО реализуют уникальный международный туристический проект

Реализуют на озере Маркаколь в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 14:00 Фото: пресс-центр ВКО
Сфера туризма – одна из наиболее динамично развивающихся в Восточном Казахстане. Сегодня именно она становится стартовой площадкой для развития малого и среднего бизнеса и драйвером для его дальнейшего роста.

Уникальный международный туристический проект планируется реализовать на озере Маркаколь. Озера Канас в СУАР и Маркаколь в ВКО планируют связать одним туристическим маршрутом. Сегодня озеро Канас в Синцзян-Уйгурском автономном округе КНР ежегодно посещают до 10 млн внутренних туристов.

Реализуют на озере Маркаколь в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 14:00

Фото: пресс-центр ВКО

Рельеф и природа этих мест идентичны с озером Маркаколь, при этом озеро Восточного Казахстана в разы больше, а следовательно и туристический потенциал у него огромный. К сожалению, пока на озере нет необходимой инфраструктуры, однако такая связка с уже работающим успешным туристическим проектом позволит дать новый импульс для привлечения путешественников на Маркаколь.

"Этот проект позволит привлечь тысячи туристов, поскольку будет совершенно уникальным. Сейчас прорабатываются вопросы открытия нового пограничного перехода в районе села Теректы и строительства дороги непосредственно к озеру", – заявил аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
Реализуют на озере Маркаколь в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 14:00

Фото: пресс-центр ВКО

Отметим, что последние несколько лет в регионе ведется большая работа по развитию туризма. Кроме развития инфраструктуры для предпринимателей в сфере обслуживания организовываются курсы по встрече туристов, составления меню.

Брендовые мероприятия "Шығыс салбұрыны", Altay Fest становятся визитной карточкой туристической отрасли Восточного Казахстана. В этом году на международный фестиваль "Шығыс салбұрыны" приехали беркутчи из разных стран и регионов Казахстана. Мероприятие собрало более 5 тыс. гостей и стало продолжением Всемирных игр кочевников, которые проходили в Астане.

Реализуют на озере Маркаколь в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 14:00

Фото: пресс-центр ВКО

Позитивный эффект на развитие туризма сразу в нескольких районах Восточного Казахстана, безусловно, окажет строительство аэропортов в Катон-Карагае и Зайсане. Уже определены места, возведение воздушных гаваней начнется в следующем году.

Международный туристический проект, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 14:00

Фото: пресс-центр ВКО

Айсулу Омарова
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