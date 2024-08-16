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Большинство регионов Казахстана демонстрирует рост экономики

рука монитор график, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 15:45 Фото: unsplash
14 регионов Казахстана показали устойчивую динамику по итогам двух кварталов 2024 года. Лучшие показатели демонстрируют Карагандинская область (12,5%), Жетысуская область (12,4%), города Шымкент (11,6%) и Астана (10,4%), сообщает Zakon.kz.

В Карагандинской области основной рост был обеспечен преимущественно за счет строительного сегмента (+30,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года). Кроме него, двузначными темпами роста отметились секторы торговли (+20,0%) и промышленности (+11,1%). Сравнительно низкие темпы были зафиксированы в сельском хозяйстве (+1,5%), отмечает портал The Tenge.

В Жетысуской области наблюдалась аналогичная ситуация, где рост был обеспечен секторами строительства (+36,3%) и торговли (+31,4%). При этом, в секторе транспорта и складирования наблюдалось снижение на 6,5%. Секторы сельского хозяйства и промышленности продемонстрировали рост ниже среднего по стране.

При этом Костанайская и Атырауская области по-прежнему демонстрируют отрицательные темпы прироста экономики. Отрицательная динамика роста экономики Костанайской области объясняется снижением промышленного сектора (-5,3%).

таблица регионы, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 15:45

Фото: The Tenge

Атырауская область восстанавливается после влияния паводков, поэтому отрицательная динамика прослеживалась в большинстве секторов. Ярко выражено снижение в строительном секторе (-28,9%), транспорте и складировании (-17,4%), торговле (-6,5%) и промышленности (-0,8%). Рост секторов отметился только в сельском хозяйстве (3,7%) и связи (3,4%), которые немного сгладили общее снижение экономики региона.

Сельское хозяйство активнее развивалось в Алматы (+46,5%). В Мангистауской области (-3,0%), Астане (-1,2%) и Улытауской области (-0,6%) были зафиксированы отрицательные темпы роста. В остальных регионах темп роста на уровне среднего по Казахстану. Благоприятные прогнозы урожайности, в совокупности с низкой базой прошлого года будут способствовать росту отрасли во многих регионах.

Промышленность двузначными темпами развивалась в Карагандинской области (+11,1%), высокие темпы роста отметились также в Актюбинской области и Астане (по +8,4% соответственно). Отрицательная динамика зафиксирована в Алматы (-6,6%), Костанайской (-5,3%), Жамбылской (-3,3%), Атырауской (-0,8%) и Акмолинской (-0,2%) областях. В целом, сектор развивался преимущественно за счет обрабатывающей промышленности, а именно - металлургического производства.

таблица регионы, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 15:45

Фото: The Tenge

Сектор строительства вновь стал главным драйвером роста экономики страны. Данный сектор демонстрирует двузначные темпы прироста во многих регионах. Больше всего это выражается в Кызылординской области (+45,8%), в Астане (+38,9%) и Жетысуской области (+36,3%). Восстановление инфраструктуры после влияния паводков, а также расширение государственных расходов будут стимулировать развитие сектора и по-прежнему выступать фактором роста для регионов.

Сектор торговли постепенно восстанавливает рост на фоне расширения внутреннего спроса, преимущественно за счет кредитных стимулов. За январь-июль рост составил 4,9%. Отрасль крайне быстро растет в Жетысуской области (+31,4%), Карагандинской области (+20,0%) и в Шымкенте (+16,3%). Отрицательная динамика отметилась в Атырауской области (-6,5%). Постепенное расширение спроса среди населения будет способствовать росту сектора.

Сектор транспорта и складирования остаётся важным двигателем экономического роста. Наибольший прирост наблюдался в Шымкенте (+30,2%), СКО (+23,8%), Алматинской области (+21,7%) и Алматы (+20,6%). В то же время в Атырауской (-17,4%), Мангистауской (-15,9%) и Улытауской (-11,1%) зафиксировано снижение. Рост отрасли поддерживается преимущественно увеличением пассажирских перевозок, тогда как темпы роста грузоперевозок продолжают сокращаться.

Отрасль связи демонстрирует рост практически во всех регионах, кроме СКО (-3,0%). Высокие темпы роста отметились в Абайской области (17,4%), Жетысуской области (15,3%) и в Шымкенте (13,9%). Высокое проникновение интернета и активная цифровизация будут способствовать дальнейшему росту отрасли.

Таким образом, экономика большинства регионов демонстрирует восстановление темпов роста. Основными двигателями являются секторы строительства, транспорта и складирования, а также торговли. Повышение объемов бюджетных вливаний способствует ускорению развития регионов, однако это также может привести к перегреву экономики и увеличению общей инфляции.

Ожидается, что рост в последующие месяцы будет продолжаться, опираясь на динамику этих ключевых секторов, -делают вывод эксперты.

Интересно также посмотреть доходы госбюджета в разбивке по регионам:

  • Алматы - 3,02 трлн тенге
  • Астана - 2,23 трлн тенге
  • Атырауская - 1,31 трлн тенге
  • Алматинская - 573,3 млрд тенге
  • Туркестанская - 450,6 млрд тенге
  • Павлодарская - 378,5 млрд тенге
  • Мангистауская - 355,0 млрд тенге
  • Карагандинская - 354,5 млрд тенге
  • Актюбинская - 345,9 млрд тенге
  • Шымкент - 345,7 млрд тенге
  • ЗКО - 285,9 млрд тенге
  • Акмолинская - 261,0 млрд тенге
  • Костанайская - 217,6 млрд тенге
  • Абайская - 211,8 млрд тенге
  • Кызылординская - 200,8 млрд тенге
  • Жетысуская - 170,9 млрд тенге
  • Улытауская - 152,1 млрд тенге
  • Жамбылская - 140,1 млрд тенге
  • ВКО 128,6 - млрд тенге
  • СКО 105,0 - млрд тенге.

Такие данные приводит экономист Анель Давлетгалиева и отмечает, что наибольшая часть в доходах – это подоходный налог на доходы (по республике – 4,15 трлн тенге), из которых 2,74 трлн тенге – КПН с юридических лиц и 1,4 трлн тенге – с физических лиц.

Ранее мы сообщали, что экономика Казахстана начала медленное восстановление, преодолевая последствия паводков.

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