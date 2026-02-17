Ряд новых товаров казахстанского производства появится на рынке
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 17 февраля 2026 года на заседании правительства сообщил о планах по развитию отечественного производства в ряде отраслей, передает корреспондент Zakon.kz.
Он подчеркнул, что одной из ключевых причин инфляционного давления является дефицит ряда базовых товаров отечественного производства в потребительском и непотребительском сегментах.
"В этой связи отраслевые министерства выявляют импортозамещаемые сегменты, в которых возможно насыщение рынка отечественными товарами. "Байтерек" проводит комплексный due diligence для формирования пула инвестиционных проектов в рамках заказа на инвестиции. Эта работа будет вестись на регулярной основе", – пообещал Жумангарин.
Цель такой деятельности – обеспечить рынок товарами отечественного производства и снизить зависимость от импорта.
В настоящее время определены 12 направлений в продовольственном секторе и 24 направления в непродовольственном секторе.
"Продовольственный блок охватывает ключевые сегменты агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности, включая производство и переработку мяса, молочной продукции, птицы, зерна, сахара, плодоовощной и рыбной продукции, развитие тепличных комплексов, овощехранилищ и переработку сельхозсырья. Непродовольственный сектор включает направления по выпуску товаров с высокой долей импорта – продукции легкой промышленности, строительных материалов, бытовой техники и потребительской химии", – добавил вице-премьер.
Ранее Серик Жумангарин поделился ожиданиями по росту инвестиций в основной капитал страны.
