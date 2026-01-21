#Казахстан в сравнении
Экономика и бизнес

Жумангарин рассказал, за счет чего планируют сдержать инфляцию в Казахстане

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 10:53 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства 21 января 2026 года сообщил о комплексе мер по сдерживанию инфляции, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что будут приняты меры для снижения инфляции до 9-11%.

"Акцент будет сделан на увеличение отечественного производства продовольственных товаров и насыщение внутреннего рынка, недопущение дисбалансов на товарных рынках, развитие инфраструктуры по эффективному хранению и транспортировке продукции. С этого года перечень социально значимых продовольственных товаров расширен с 19 до 31 позиции", – озвучил Серик Жумангарин.

По его словам, влияние повышения тарифов на услуги субъектов естественных монополий на инфляцию будет ограничено с увязкой на целевые параметры инфляции.

Ранее Серик Жумангарин на заседании правительства рассказал, за счет каких мер правительство планирует обеспечить рост реальных доходов населения.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
