Жумангарин рассказал, за счет чего планируют сдержать инфляцию в Казахстане
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства 21 января 2026 года сообщил о комплексе мер по сдерживанию инфляции, передает корреспондент Zakon.kz.
Он сообщил, что будут приняты меры для снижения инфляции до 9-11%.
"Акцент будет сделан на увеличение отечественного производства продовольственных товаров и насыщение внутреннего рынка, недопущение дисбалансов на товарных рынках, развитие инфраструктуры по эффективному хранению и транспортировке продукции. С этого года перечень социально значимых продовольственных товаров расширен с 19 до 31 позиции", – озвучил Серик Жумангарин.
По его словам, влияние повышения тарифов на услуги субъектов естественных монополий на инфляцию будет ограничено с увязкой на целевые параметры инфляции.
Ранее Серик Жумангарин на заседании правительства рассказал, за счет каких мер правительство планирует обеспечить рост реальных доходов населения.
