Новые бренды из Канады и Европы зайдут на казахстанский рынок сельскохозяйственной техники

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 17 февраля 2026 года на заседании правительства сообщил о новых инвесторах в сфере производства сельскохозяйственной техники, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что сегодня отечественные производители обеспечивают до 90% внутреннего рынка.

"В стране действуют 10 заводов по выпуску тракторов 12 брендов, а также более 20 предприятий по производству навесной и прицепной техники общей мощностью до 35 тыс. единиц в год", – сказал Жумангарин.

По его словам, в ноябре прошлого года в рамках визита главы государства в США было подписано стратегическое соглашение с американским брендом John Deere о локализации производства более 3 тыс. единиц сельскохозяйственной техники и создании сервисных центров.

"В текущем году к локализации вслед за John Deere планируется присоединение партнерских брендов из Европы и Канады", – пообещал вице-премьер.

