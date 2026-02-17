#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
491.97
583.77
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
491.97
583.77
6.39
Экономика и бизнес

Четвертый НПЗ в Казахстане: планы и сроки строительства

НПЗ, нефтеперерабатывающий завод, переработка сырой нефти, нефть, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 11:29 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев 17 февраля 2026 года на заседании правительства озвучил сроки строительства нового нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, уже начата подготовка исходных данных по источникам сырья и линейки продукции нового НПЗ в зависимости от прогнозов спроса и потенциальных рынков сбыта горюче-смазочных материалов.

"В рамках исполнения поручения главы государства предусмотрены в 2026-2033 годах работы по технико-экономическому обоснованию, проектированию, строительству и пуску нового НПЗ мощностью 10 млн тонн в год", – сказал Туткышбаев.

Это позволит довести перерабатывающие мощности в стране до 40 млн тонн нефти в год.

"Такая комплексная работа потребует времени, и, следовательно, результаты будут представлены дополнительно в течение нескольких месяцев", – добавил Туткышбаев.

Ранее мы писали, что четвертый НПЗ могут построить в области Улытау.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Автомобили казахстанского производства подешевеют в Казахстане
12:20, Сегодня
Автомобили казахстанского производства подешевеют в Казахстане
Четвертый НПЗ могут построить в области Улытау
13:25, 11 февраля 2026
Четвертый НПЗ могут построить в области Улытау
Названа предварительная площадка для строительства нового НПЗ
14:49, 25 ноября 2024
Названа предварительная площадка для строительства нового НПЗ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Актобе" расстался с чемпионом Казахстана
12:25, Сегодня
"Актобе" расстался с чемпионом Казахстана
Обыгравшая узбечку топовая теннисистка оказалась "лучше" Елены Рыбакиной
12:02, Сегодня
Обыгравшая узбечку топовая теннисистка оказалась "лучше" Елены Рыбакиной
На что рассчитывать "Барысу" в матче с абсолютным лидером КХЛ
11:37, Сегодня
На что рассчитывать "Барысу" в матче с абсолютным лидером КХЛ
Казахстанский форвард "Ахмата" рассказал, в каком случае будет удовлетворён
11:23, Сегодня
Казахстанский форвард "Ахмата" рассказал, в каком случае будет удовлетворён
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: