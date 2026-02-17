Четвертый НПЗ в Казахстане: планы и сроки строительства

Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев 17 февраля 2026 года на заседании правительства озвучил сроки строительства нового нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, уже начата подготовка исходных данных по источникам сырья и линейки продукции нового НПЗ в зависимости от прогнозов спроса и потенциальных рынков сбыта горюче-смазочных материалов.

"В рамках исполнения поручения главы государства предусмотрены в 2026-2033 годах работы по технико-экономическому обоснованию, проектированию, строительству и пуску нового НПЗ мощностью 10 млн тонн в год", – сказал Туткышбаев.

Это позволит довести перерабатывающие мощности в стране до 40 млн тонн нефти в год.

"Такая комплексная работа потребует времени, и, следовательно, результаты будут представлены дополнительно в течение нескольких месяцев", – добавил Туткышбаев.

Ранее мы писали, что четвертый НПЗ могут построить в области Улытау.