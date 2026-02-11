#Казахстан в сравнении
Общество

Четвертый НПЗ могут построить в области Улытау

НПЗ, нефтеперерабатывающий завод, переработка сырой нефти, нефть, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 13:25 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев 11 февраля 2026 года в кулуарах Мажилиса рассказал, где будет построен четвертый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что строительство НПЗ необходимо, поскольку потребление растет и соответствующее поручение уже дано.

"На самом деле сейчас обсуждается несколько вариантов строительства данного завода. Есть вероятность того, что он будет построен в области Улытау. Экспертное сообщество проводит соответствующие расчеты. Поэтому, как только будут известны технические детали, характеристики и локация, об этом будет сообщено дополнительно", – озвучил Кайырхан Туткышбаев.

На вопрос журналистов о том, за чей счет будет построен объект, он ответил, что этот вопрос еще обсуждается.

"Ранее президент дал поручение по поводу привлечения инвестиций, поэтому формула расчетов и принятия решений прорабатывается. Предварительно это будет десятимиллионник – 10 млн тонн переработки нефти в год. И я повторюсь: и по локации, и по экономике мы дополнительно сообщим", – дополнил он.

В Казахстане функционируют три основных крупных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) – Атырауский, Павлодарский и Шымкентский. Их суммарная мощность переработки превышает 17 млн тонн нефти в год. Кроме них, в стране действуют более 30 мини-НПЗ.

10 февраля 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания правительства отметил сложную ситуацию в нефтяной отрасли.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
