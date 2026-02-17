#Референдум-2026
Экономика и бизнес

В Казахстане еще не выбрали площадку для строительства четвертого НПЗ

НПЗ, нефтеперерабатывающий завод, переработка сырой нефти, нефть, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 13:57 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев 17 февраля 2026 года на брифинге в правительстве озвучил планы по выбору площадки для строительства четвертого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, почему область Улытау считается одной из перспективных для строительства четвертого НПЗ, несмотря на отсутствие значительных запасов нефти, и каким образом планируется поставка нефти с запада Казахстана в регион.

"На сегодня рассматриваются несколько вариантов локаций. Решение по локации пока еще не принято. Улытау рассматривается в связи с тем, что там есть магистральные трубопроводы. Более того, это центральный Казахстан, и локация с точки зрения логистики очень удобная – то есть далее можно перевозить продукцию в любую часть нашей страны. А по поводу сырья – есть возможность также протянуть ответвление от других трубопроводов, чтобы можно было с запада транспортировать нефть на данный завод. Если же он будет построен в Улытау, это даст большой импульс развитию данного региона. Но на сегодня говорить, что он будет построен именно в этом регионе, пока нельзя. Решение будет принято позже", – озвучил Туткышбаев.

По его словам, для строительства рассматривается несколько регионов, в том числе Туркестанская область и ряд регионов Западного Казахстана.

"Есть много требований к локации, и вы абсолютно правильно сказали по поводу сырья. Мы будем смотреть, сколько нефти будет транспортироваться, потому что планируется строительство нефтегазохимического завода. Поэтому существует много критериев по выбору локации, но где именно он будет построен – решение пока не принято. До конца первого полугодия будут у нас какие-нибудь данные (когда будет построено. – Прим. ред.)", – дополнил Туткышбаев.

Ранее он озвучил сроки строительства нового нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 13:57
Токаев о нефтяной отрасли: Новые НПЗ должны строиться с участием частных инвесторов

11 февраля 2026 года стало известно, что четвертый НПЗ могут построить в области Улытау.

Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
