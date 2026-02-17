Карбамид и полиэтилен: что будут производить нефтехимические заводы в Казахстане

Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев 17 февраля 2026 года на заседании правительства рассказал об основных направлениях по развитию нефтегазохимической отрасли в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, казахстанские заводы будут производить карбамид, бутадиен и полиэтилен.

"По проекту "Карбамид" в декабре 2025 года завершена разработка технико-экономического обоснования. В настоящее время ведется работа по созданию нового совместного предприятия между "СНПС-Актобемунайгаз" и "KMG PetroChem", завершение которой планируется до конца второго квартала. Проект по производству бутадиена и его производных находится на стадии проектирования. В настоящее время ведется отбор ЕРС-подрядчика на первый технологический блок. По проекту "Полиэтилен" ведутся активные строительные работы и размещены заказы на оборудование длительного цикла. Общий прогресс по EPC-договору по установке пиролиза составляется 35,2%, по установке полимеризации 6,9%", – сказал Туткышбаев.

Он также сообщил, что 2 декабря 2025 года был дан старт строительству завода по производству алкилата мощностью до 100 тысяч тонн в Павлодарской области.

"На 2026 год запланированы работы по разработке и установке фундаментов, установка металлоконструкций, строительство административных и бытовых зданий. Реализация данных проектов обеспечит экспортную ориентированность отрасли и одновременно покроет 100% внутренних потребностей страны", – добавил представитель Минэнерго.

