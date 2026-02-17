#Референдум-2026
#Казахмыс
События

В Алматы почувствовали землетрясение

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 15:09 Фото: Zakon.kz
Во вторник, 17 февраля 2026 года, жители Алматы почувствовали землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Подземные толчки пришлись примерно на 15:09. На этот раз не все алматинцы на свои телефоны получили национальное оповещение о землетрясении.

Но есть и те, кому пришла рассылка. Выглядит она так.

Фото: Zakon.kz

"Произошло землетрясение. Согласно алгоритму взаимодействия, оповещены соответствующие госорганы, проводится мониторинг на наличие повреждений, разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения".Пресс-служба ДЧС Алматы

, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 15:09
Алматинцам предлагают ощутить "землетрясение"

По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям, очаг землетрясения располагался на территории Казахстана в 74 км на восток от Алматы.

"Полученные данные в обработке. Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало".Пресс-служба МЧС РК

Также в ДЧС напомнили о необходимости продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении.

  1. Сохраняйте спокойствие. Не паникуйте.
  2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
  3. Отойдите от мебели, окна, люстры.
  4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
  5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков).
  6. Отключите воду, газ электричество.
  7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
  8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
  9. Будьте готовы к повторным толчкам.
  10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

5 февраля 2026 года в 13:42 землетрясение произошло в области Жетысу и Алматинской области.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
