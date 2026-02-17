В Алматы почувствовали землетрясение

Во вторник, 17 февраля 2026 года, жители Алматы почувствовали землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Подземные толчки пришлись примерно на 15:09. На этот раз не все алматинцы на свои телефоны получили национальное оповещение о землетрясении.

Но есть и те, кому пришла рассылка. Выглядит она так.

Фото: Zakon.kz

"Произошло землетрясение. Согласно алгоритму взаимодействия, оповещены соответствующие госорганы, проводится мониторинг на наличие повреждений, разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения". Пресс-служба ДЧС Алматы

Материал по теме Алматинцам предлагают ощутить "землетрясение"

По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям, очаг землетрясения располагался на территории Казахстана в 74 км на восток от Алматы.

"Полученные данные в обработке. Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало". Пресс-служба МЧС РК

Также в ДЧС напомнили о необходимости продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении.

Сохраняйте спокойствие. Не паникуйте. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков. Отойдите от мебели, окна, люстры. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен. Покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков). Отключите воду, газ электричество. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее). Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев. Будьте готовы к повторным толчкам. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

5 февраля 2026 года в 13:42 землетрясение произошло в области Жетысу и Алматинской области.