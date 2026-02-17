В Алматы почувствовали землетрясение
Фото: Zakon.kz
Во вторник, 17 февраля 2026 года, жители Алматы почувствовали землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Подземные толчки пришлись примерно на 15:09. На этот раз не все алматинцы на свои телефоны получили национальное оповещение о землетрясении.
Но есть и те, кому пришла рассылка. Выглядит она так.
Фото: Zakon.kz
"Произошло землетрясение. Согласно алгоритму взаимодействия, оповещены соответствующие госорганы, проводится мониторинг на наличие повреждений, разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения".Пресс-служба ДЧС Алматы
По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям, очаг землетрясения располагался на территории Казахстана в 74 км на восток от Алматы.
"Полученные данные в обработке. Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало".Пресс-служба МЧС РК
Также в ДЧС напомнили о необходимости продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении.
- Сохраняйте спокойствие. Не паникуйте.
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
- Отойдите от мебели, окна, люстры.
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков).
- Отключите воду, газ электричество.
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
- Будьте готовы к повторным толчкам.
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
5 февраля 2026 года в 13:42 землетрясение произошло в области Жетысу и Алматинской области.
