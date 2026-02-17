#Референдум-2026
#Казахмыс
Экономика и бизнес

Инвестиции на триллионы тенге – как будет работать обновленный холдинг "Байтерек"

Карагойшин, Байтерек, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 16:27 Фото: пресс-служба Аппарата Правительства РК
Один из крупнейших холдингов страны АО "НИХ "Байтерек" проходит сейчас период трансформации, которая направлена на повышение эффективности организации. Об основных аспектах деятельности и планах холдинга рассказал его глава Рустам Карагойшин, передает корреспондент Zakon.kz.

Планы на 2026 год

Как напомнил Карагойшин, "Байтерек" сейчас трансформировался в инвестиционный холдинг. Под этим подразумевается холдинг, который непосредственно реализует в определенных секторах конкретные стратегические решения и решения, которые позволят данному сектору внести существенный вклад в общее развитие.

Карагойшин, Байтерек, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 16:27

Фото: пресс-служба Аппарата Правительства РК

"Главой государства отмечено направление на экспортоориентированные проекты, а также их эффективность. Поэтому основной целью на сегодня является постоянная работа по формированию 15-20 крупных страновых проектов, которые должны быть реализованы в ближайшее время через холдинг "Байтерек". Помимо этого, скажу, что раньше холдинг работал по запросу предпринимателей. Теперь холдинг также будет работать с акиматами, министерствами, посольствами и другими госорганами, а также с банками второго уровня. Мы будем формировать общий пул проектов в стране и анализировать их", – объяснил глава "Байтерека".

При этом, по его словам, проекты на общую сумму до 7 млрд тенге будут реализовываться через банки второго уровня.

"Также есть задача не снижать темпы инвестиций в экономику. Мы планируем направить 8 трлн тенге в реализацию инвестпроектов, а также на поддержание отраслей по оборотному капиталу", – добавил спикер.

На сегодня в Холдинге имеется пайплан на 2026 год из 449 проработанных инвестиционных проектов на сумму финансирования 3,4 трлн тенге. Из данного пайплана 12 проектов (стоимостью до 7 млрд тенге) на сумму 45 млрд тенге будут переданы в БВУ.

Чего удалось достичь

По итогам деятельности Холдинга в 2025 году общий объем финансирования по всем направлениям составил 10,4 трлн тенге.

Это позволило по итогам 2025 года:

  • профинансировать 77 крупных проектов;
  • поддержать 27,4 тыс. проектов МСБ, в том числе 7,9 тыс. СХТП на ВПР;
  • поддержать 131 экспортера;
  • возделать 8 млн га земли;
  • профинансировать в лизинг 11,4 тыс. сельхозтехники;
  • обеспечить 77,5 тыс. семей жильем, в т.ч. 11,6 тыс. очередников.
"В 2026 году планируется довести объем финансирования реального сектора экономики до 8 трлн тенге при условии ожидаемой капитализации Холдинга на 1 трлн тенге. Фонд развития промышленности переориентируется на проекты, направленные на развитие МСБ и приоритетных секторов, стоимостью от 7 млрд тенге и трансформируется в полноценный институт развития для сектора машиностроения", – рассказал Карагойшин на заседании правительства.

Карагойшин, Байтерек, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 16:27

Фото: пресс-служба Аппарата Правительства РК

Он отметил, что совместно с Нацбанком и другими заинтересованными госорганами была достигнута договоренность о поэтапной передаче в БВУ проектов до 7 млрд тенге – до конца 2028 года. А фонд "Даму" окажет косвенную поддержку МСБ вовлечением ликвидности БВУ.

"Аграрная кредитная корпорация и КазАгроФинанс направят 1 трлн тенге поддержки проектам АПК, в т.ч. глубокой переработки и пищевой промышленности, для насыщения внутреннего рынка. Для продвижения несырьевого экспорта Банк Развития Казахстана направит 2 трлн тенге. Экспортно-кредитное агентство Казахстана осуществит поддержку экспортеров на сумму 600 млрд тенге. При недостаточности капитализации проектов QIC окажет поддержку через долевое финансирование", – перечислил глава "Байтерека".

Карагойшин, Байтерек, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 16:27

Фото: пресс-служба Аппарата Правительства РК

Таким образом, все финансовые операторы группы компаний "Байтерек" сфокусируются на определенных отраслях и будут взаимодополнять поддержку бизнеса.

Инвестиционная деятельность

В рамках трансформации в Национальном инвестиционном холдинге 30 января т.г. создана Инвестиционная служба, включающая четыре отраслевых инвестиционных дирекций под руководством управляющих директоров. Ключевыми KPI управляющих директоров будут объем привлеченных инвестиций в экономику и реализация 15-20 страновых проектов.

"Данная структура предусматривает инвестиционную деятельность в ключевых отраслях – АПК, пищевая промышленность, строительный сектор и производство строительных материалов, горно-металлургический комплекс, машиностроение, энергетика, химия, инфраструктура, логистика, транспорт, туризм и другие", – сказал Карагойшин.

По его словам, совместно с отраслевыми министерствами и акиматами проведена определенная работа по структурированию проектов. Холдинг в свою очередь проанализировал 1500 проектов на предмет стоимости, экспортоориентированности, наличия переработки.

Вместе с тем холдинг для обеспечения синхронности работы с министерствами, акиматами и КазахИнвестом дополнительно направит критерии для оптимизации первичного отбора проектов. Холдингом рассмотрен пул из 1 319 потенциальных проектов на сумму порядка 80 трлн тенге в базе НЦИП.

Обрабатывающая промышленность

По словам Карагойшина, в отрасли металлургии реализуются 23 проекта общей стоимостью 3,9 трлн тенге. Определены 55 потенциальных проектов на сумму 13,6 трлн тенге, среди которых отмечается проект модернизации Qarmet, переработка и обогащение меди и другие.

Карагойшин, Байтерек, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 16:27

Фото: пресс-служба Аппарата Правительства РК

"В машиностроении на стадии финансирования находится 21 проект на 610,6 млрд тенге, среди которых можно отметить строительство судостроительной верфи, кузнечно-бандажного комплекса по выпуску кованых изделий и др. Кроме того, ожидается поступление к рассмотрению 20 проектов на 642 млрд тенге. Это проекты по строительству завода по производству мультибрендовых автомобилей, завод по производству ЖД вагонов, завод тяжелого машиностроения", – добавил глава "Байтерека".

В химической промышленности реализуются 11 проектов на 636 млрд тенге. Это проекты по производству кальцинированной соды, завод по производству каустической соды, сернокислотный завод и др.

Энергоресурсы и АПК

В отрасли энергетики и нефтепереработки реализуются 9 проектов на 1,3 трлн тенге, среди которых отмечаются проекты по строительству ГПЗ, газохимического комплекса метанола, модернизация алматинской ТЭЦ-2 и другие.

"В число 100 потенциальных проектов на 39,7 трлн тенге включены такие проекты, как строительство завода по производству зеленого водорода, расширение производственных мощностей НПЗ, строительство ТЭЦ в Семее и другие", – сообщил Карагойшин.

В отрасли АПК реализуются 69 проектов на 415,9 млрд тенге. Среди них строительство тепличного комплекса на 51,2 га, птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера, завод по переработке и упаковке, производству концентрата яблочного сока, фруктовых и овощных пюре.

Азамат Сыздыкбаев
