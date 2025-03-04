В "Байтереке" рассказали, куда пойдут 8 трлн тенге

Председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Рустам Карагойшин на заседании правительства 4 марта рассказал, что холдинг в 2025 году направит 8 трлн тенге на поддержку предпринимательства, развитие жилищного строительства и реализацию других проектов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что стимулирование бизнеса будет осуществляться по фиксированной ставке вознаграждения 12,6% для конечных заемщиков. Сейчас банки дают кредиты по разным ставкам, и некоторые компании получают более выгодные условия, чем другие. Это ведет к конкуренции между финансирующими организациями, иногда не очень честной (например, компании берут дешевый кредит в одном месте и перезанимают под более высокую ставку в другом). Таким образом, государство хочет сделать кредитование более стабильным, честным и доступным для всех.

"Поддержка экономики в 2025 году до 8 трлн тенге позволит внести дополнительный вклад проектов холдинга в приросте ВВП до 1,3%", – сказал Рустам Карагойшин.

Также будет создан Гарантийный фонд для крупного бизнеса, чтобы банки охотнее кредитовали большие проекты, снижая для них риски. При холдинге будет создан специальный фонд гарантирования для проектов крупного бизнеса стоимостью от 7 млрд тенге. Он будет действенным инструментом для залогового обеспечения крупных и стратегически важных проектов.

"Инициатор проекта должен обеспечить собственное участие в размере не менее 20% от стоимости проекта. При необходимости АО "Qazaqstan Investment Corporation" (QIC) сосредоточится на развитии private equity (вид активов, под которым понимается доля в капитале, пай или акции компании, не размещенные на фондовой бирже), предоставляя предпринимателям возможности долевого финансирования и выступая полноценным партнером в реализации проектов с учетом государственной политики и требований к инвестиционным обязательствам бизнеса. Остальные 80% от стоимости проекта будут финансироваться за счет кредита от БВУ и БРК. При этом покрытие гарантией холдинга для кредиторов составит до 30% суммы финансирования", – рассказал глава "Байтерека".

Кроме того, будет запущен Гарантийный фонд для малого и среднего бизнеса через "Даму", что облегчит предпринимателям доступ к кредитам.

"Создание Гарантийного фонда снизит нагрузку на государственный бюджет за счет привлечения средств из дополнительных источников финансирования, увеличит охват субъектов бизнеса мерой поддержки в виде гарантирования и позволит с пользой вовлечь ликвидность банков в экономический оборот", – отметил Рустам Карагойшин.

Запуск гарантийного фонда позволит к 2027 году увеличить портфель гарантий до 1 трлн тенге и поддерживать ежегодно более 50 тыс. проектов, что в пять раз больше показателя 2024 года. При этом основной приоритет будет отдан проектам, снижающим импорт инфляции в страну.

Ранее сообщалось, что правительство увеличит капитал холдинга "Байтерек" на один триллион тенге.