Как изменился курс доллара на торгах 19 февраля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 489,17 тенге, снизившись еще на 0,11 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,37 тенге (-0,04).
Торгов по юаню не было в связи с праздничными днями в Китае.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 492,4-495,5 тенге, евро – по 578,5-583,7 тенге, рубли – по 6,35-6,47.
Мировые цены на нефть растут на торгах 19 февраля.
Так, апрельский фьючерс на нефть Brent подрос в цене на 0,9%, до $70,99 за баррель.
WTI с поставкой в апреле подорожала на 1,0%, до $65,70 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 489,3 тенге, евро – 578,94 тенге, рубля – 6,38 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 19 февраля, можно здесь.