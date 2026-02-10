#Казахстан в сравнении
Финансы

КГД: с 1 января 2026 года налоги и платежи исчисляются в целых тенге

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 16:43 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вправе ли налогоплательщики с 1 января 2026 года исчислять налоги и платежи в целых тенге? На этот вопрос ответили в Комитете государственных доходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно статьи 204 нового Налогового кодекса определены правила налогового учета.

Согласно правилам, налогоплательщик (налоговый агент) осуществляет ведение налогового учета в тенге по методу начисления в порядке и на условиях, установленных Налоговым кодексом.

"В этой связи, при исчислении налогов и других платежей в бюджет суммы, исчисленные в тиынах, округляются до 1 тенге", - говорится в ответе.

Ранее мы рассказали, как производятся вычеты по ИПН для работников с инвалидностью в 2026 году.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
