КГД: с 1 января 2026 года налоги и платежи исчисляются в целых тенге

Вправе ли налогоплательщики с 1 января 2026 года исчислять налоги и платежи в целых тенге? На этот вопрос ответили в Комитете государственных доходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно статьи 204 нового Налогового кодекса определены правила налогового учета.

Согласно правилам, налогоплательщик (налоговый агент) осуществляет ведение налогового учета в тенге по методу начисления в порядке и на условиях, установленных Налоговым кодексом.

"В этой связи, при исчислении налогов и других платежей в бюджет суммы, исчисленные в тиынах, округляются до 1 тенге", - говорится в ответе.

