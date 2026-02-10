КГД: с 1 января 2026 года налоги и платежи исчисляются в целых тенге
Вправе ли налогоплательщики с 1 января 2026 года исчислять налоги и платежи в целых тенге? На этот вопрос ответили в Комитете государственных доходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.
Так, согласно статьи 204 нового Налогового кодекса определены правила налогового учета.
Согласно правилам, налогоплательщик (налоговый агент) осуществляет ведение налогового учета в тенге по методу начисления в порядке и на условиях, установленных Налоговым кодексом.
"В этой связи, при исчислении налогов и других платежей в бюджет суммы, исчисленные в тиынах, округляются до 1 тенге", - говорится в ответе.
