В Туркестане открылся завод по производству полиэтиленовой упаковки и скотча

В городе Туркестане начал работу новый завод по производству полиэтиленовой упаковочной продукции и скотча. Запущена производственная линия компании ТОО "QazEcoPack", и первые партии продукции уже сошли с конвейера.

В торжественной церемонии открытия принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

"Прежде всего поздравляю всех с началом священного месяца Рамазан. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на расширенном заседании правительства поставил задачи по диверсификации экономики, развитию обрабатывающей промышленности, укреплению реального сектора и созданию новых рабочих мест. В нашем регионе работа в этом направлении продолжается. Сегодня мы стали свидетелями важного события – на территории специальной экономической зоны "TURAN" открыт новый завод. Запуск проекта компании "QazEcoPack" даст импульс социально-экономическому развитию области, увеличит долю отечественных товаров на рынке и будет способствовать повышению благосостояния населения", – отметил Нуралхан Кушеров.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Основатель и директор завода Думан Халмет выразил благодарность акимату области за поддержку инвестиционного проекта и отметил преимущества работы в специальной экономической зоне "TURAN".

Предприятие реализует проект по производству упаковки из первичного и вторичного сырья поэтапно. Основная цель – обеспечить отечественный рынок качественной продукцией, снизить объемы импорта и увеличить долю переработки отходов.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Проект реализуется в три этапа. Первый этап уже запущен: на заводе производится 1 500 000 единиц скотча в год. Продукция поставляется на рынки Казахстана и стран СНГ.

Реализация второго этапа намечена на декабрь 2026 года. Планируется выпуск 350 000 кг стрейч-пленки и 80 000 единиц воздушно-пузырьковой пленки в год. Третий этап будет реализован в 2027 году, в результате чего ожидается производство 500 000 кг полиэтиленовой продукции ежегодно.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Начало работы предприятия позволило создать новые рабочие места в регионе. На первом этапе трудоустроено 20 человек, на последующих этапах планируется создание дополнительных рабочих мест.

Общая стоимость проекта составляет 1,21 млрд тенге. На данный момент введено в эксплуатацию и функционирует производственное здание площадью 1440 м². В ближайшем будущем планируется строительство еще четырех зданий на дополнительной площади 5 760 м².