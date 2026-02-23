#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
497.33
586.7
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
497.33
586.7
6.48
Экономика и бизнес

В Туркестане открылся завод по производству полиэтиленовой упаковки и скотча

Завод по производству полиэтиленовой упаковки и скотча, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 12:01 Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В городе Туркестане начал работу новый завод по производству полиэтиленовой упаковочной продукции и скотча. Запущена производственная линия компании ТОО "QazEcoPack", и первые партии продукции уже сошли с конвейера.

В торжественной церемонии открытия принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

"Прежде всего поздравляю всех с началом священного месяца Рамазан. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на расширенном заседании правительства поставил задачи по диверсификации экономики, развитию обрабатывающей промышленности, укреплению реального сектора и созданию новых рабочих мест. В нашем регионе работа в этом направлении продолжается. Сегодня мы стали свидетелями важного события – на территории специальной экономической зоны "TURAN" открыт новый завод. Запуск проекта компании "QazEcoPack" даст импульс социально-экономическому развитию области, увеличит долю отечественных товаров на рынке и будет способствовать повышению благосостояния населения", – отметил Нуралхан Кушеров.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Основатель и директор завода Думан Халмет выразил благодарность акимату области за поддержку инвестиционного проекта и отметил преимущества работы в специальной экономической зоне "TURAN".

Предприятие реализует проект по производству упаковки из первичного и вторичного сырья поэтапно. Основная цель – обеспечить отечественный рынок качественной продукцией, снизить объемы импорта и увеличить долю переработки отходов.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Проект реализуется в три этапа. Первый этап уже запущен: на заводе производится 1 500 000 единиц скотча в год. Продукция поставляется на рынки Казахстана и стран СНГ.

Реализация второго этапа намечена на декабрь 2026 года. Планируется выпуск 350 000 кг стрейч-пленки и 80 000 единиц воздушно-пузырьковой пленки в год. Третий этап будет реализован в 2027 году, в результате чего ожидается производство 500 000 кг полиэтиленовой продукции ежегодно.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Начало работы предприятия позволило создать новые рабочие места в регионе. На первом этапе трудоустроено 20 человек, на последующих этапах планируется создание дополнительных рабочих мест.

Общая стоимость проекта составляет 1,21 млрд тенге. На данный момент введено в эксплуатацию и функционирует производственное здание площадью 1440 м². В ближайшем будущем планируется строительство еще четырех зданий на дополнительной площади 5 760 м².

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Завод по производству полиэтиленовых труб открыли в ВКО
09:00, 10 октября 2024
Завод по производству полиэтиленовых труб открыли в ВКО
Мировой лидер открыл завод по производству холодильников в Туркестанской области
12:29, 19 мая 2025
Мировой лидер открыл завод по производству холодильников в Туркестанской области
В Семее открыт современный цех по производству картонной упаковки
16:59, 18 декабря 2025
В Семее открыт современный цех по производству картонной упаковки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Усик рассказал, что уже знает, когда завершит карьеру
07:19, Сегодня
Александр Усик рассказал, что уже знает, когда завершит карьеру
Чимаев считает, что Царукян давно заслужил титульник: Иногда в UFC делают странные вещи
06:49, Сегодня
Чимаев считает, что Царукян давно заслужил титульник: Иногда в UFC делают странные вещи
Стал известно, кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 24 февраля
06:20, Сегодня
Стал известно, кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 24 февраля
Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Мексике
05:48, Сегодня
Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Мексике
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: