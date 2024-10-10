Завод по производству полиэтиленовых труб открыли в ВКО

В Восточно-Казахстанской области впервые начали выпускать востребованную на рынке инфраструктурного и жилищного строительства продукцию.

В ассортименте будут представлены полиэтиленовые трубы для систем водо-, газоснабжения и канализации, а также для прокладки кабеля.

Глава региона Ермек Кошербаев ознакомился с работой завода по производству труб из полиэтилена. Продукция предприятия будет востребована во всех сферах ЖКХ и энергетики.

Фото: пресс-центр ВКО

"Открытие подобных предприятий – это большое благо в целом для экономики страны. Чем больше их будет работать, тем сильнее мы будем становиться, особенно сейчас, в такое время, когда мы зависим от поставщиков из-за пределов Казахстана. Это предприятие, которое выпускает трубы различного диаметра для сфер ЖКХ и энергетики, а также телекоммуникаций. В планах предприятия расширяться, а это значит, и ассортимент продукции увеличится и появятся новые рабочие места", – подчеркнул Ермек Кошербаев.

Фото: пресс-центр ВКО

Сегодня на заводе трудятся 45 человек, со временем предполагается довести эту цифру до 60. Планируемая мощность составит 300 тонн продукции в сутки.

Данный проект реализует ТОО "УКА ТрубТех". Его генеральный директор Айдар Абдулдин отметил, что в работе предприятия используется самое современное оборудование и со временем планируется расширить ассортимент выпускаемой продукции.

Фото: пресс-центр ВКО

"Продукция завода рассчитана на сферу жилищно-коммунального хозяйства. Мощность – 3600 тонн в год, планируем увеличить ее до пяти тысяч тонн. Такие трубы в Казахстане производят только в Карагандинской области и в Восточном Казахстане. В первую очередь мы полностью обеспечим наш регион, затем будем поставлять продукцию в другие области", – рассказал генеральный директор предприятия Айдар Абдулдин.

Фото: пресс-центр ВКО

Отметим, что предприятие будет поставлять трубы для реализации проектов по строительству и реконструкции инженерно-коммунальной инфраструктуры Восточного Казахстана, но, в целом, готово выйти и на рынки других регионов страны.