Экономика и бизнес

Освобождение от НДС и новые правила: что изменится для бизнеса в Казахстане

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 17:01 Фото: freepik
Очередной блок вопросов по внедрению норм нового Налогового кодекса обсудили на шестом заседании Проектного офиса под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 23 февраля 2026 года, раскрыли в пресс-службе правительства.

Садоводческие общества: нужно ли вставать на учет по НДС?

В частности, рассмотрены обращения союзов садоводов. Садоводческие общества регистрируются как некоммерческие организации в форме потребительского кооператива. В связи со снижением порога обязательной регистрации по НДС до 40 млн тенге у них возник вопрос – обязаны ли они становиться плательщиками НДС.

Как разъяснил вице-министр финансов Ержан Биржанов, потребительский кооператив – это объединение граждан, которые формируют общий фонд за счет членских взносов для покрытия общих расходов. Такие взносы не являются оплатой за товары или услуги, а значит, не признаются облагаемым оборотом по НДС. Соответственно, при получении членских взносов НДС не возникает, счета-фактуры по таким взносам не выписываются и необходимости вставать на учет по НДС нет.

Обязанность по НДС может возникнуть только в том случае, если кооператив ведет дополнительную предпринимательскую деятельность и получает доход от реализации товаров или услуг.

Если же деятельность ограничивается сбором взносов и их расходованием на нужды членов кооператива, налогооблагаемого дохода не возникает.

Освобождение от НДС при импорте ГСМ

Обсуждены нормы ст. 479 Налогового кодекса РК, предусматривающие освобождение от НДС импорта горюче-смазочных материалов (ГСМ), используемых воздушными судами при международных перевозках.

Она предусматривает дополнительное подтверждение со стороны дипломатических или консульских учреждений о целевом использовании топлива. Участники заседания признали такие требования избыточными. Во избежание лишней бюрократии данное условие применяться не будет.

Счета-фактуры по услугам нерезидентов

С 2026 года вводится требование по выписке счетов-фактур при приобретении работ и услуг у нерезидентов.

При этом порядок различается для плательщиков и неплательщиков НДС. Комитет государственных доходов в ближайшее время предоставит официальные разъяснения по практическому применению этих норм.

Расходы при работе с самозанятыми и подтверждение производства продукции сельхозпроизводителями

В качестве системных, требующих более длительного рассмотрения и всестороннего анализа приняты в работу вопросы по возможности ТОО на общеустановленном режиме относить на вычеты по КПН расходы по договорам с физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим для самозанятых, если это лицо одновременно является учредителем данного товарищества.

В настоящее время Налоговый кодекс РК не содержит запрета на отнесение таких расходов на вычеты. Дополнительный статус физического лица (в том числе учредителя) сам по себе не является основанием для отказа в вычетах.

При этом подчеркнуто, что режим для самозанятых изначально предназначен для лиц, не ведущих иную предпринимательскую деятельность. Недопустима подмена трудовых отношений гражданско-правовыми договорами.

Данный вопрос будет дополнительно рассмотрен на следующем заседании Проектного офиса.

Также обсуждены вопросы подтверждения производства продукции крестьянскими хозяйствами, применяющими специальный налоговый режим. Это необходимо во избежание серого импорта при торговле сельхозпродукцией. Если в животноводстве происхождение скота подтверждается через информационную систему, то в растениеводстве система прослеживаемости находится в работе. Механизм подтверждения требует доработки. Вопрос будет проработан совместно с профильным государственным органом и вынесен на очередное заседание Проектного офиса.

Фото: primeminister.kz

Что было обсуждено на предыдущем заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса РК, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
