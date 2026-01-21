В Казахстане создадут проектный офис для внесения поправок в Налоговый кодекс

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства 21 января 2026 года сообщил, что проектный офис обеспечит плавный, предсказуемый и согласованный переход к новым нормам Налогового кодекса, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, работа по внедрению нового Налогового кодекса находится на постоянном контроле.

"С момента принятия Кодекса ведется системная разъяснительная работа. Во всех 20 регионах организованы семинары с участием порядка 130 тысяч представителей бизнеса. Поступило около 1 500 вопросов, по которым даны разъяснения. Обеспечена постоянная обратная связь. С момента подписания Кодекса поступило около 1 400 обращений, из них 205 – с начала текущего года. Большинство запросов бизнеса носит прикладной характер: это вопросы выбора налогового режима, исполнения долгосрочных договоров, а также практического применения новых норм", – дополнил он.

Жумангарин рассказал, что с целью упрощения работы при правительстве создается Проектный офис внедрения Налогового кодекса и упрощения регуляторной среды.

"Проектный офис станет единой точкой координации, где будут аккумулироваться обращения бизнеса, приниматься согласованные решения и формироваться единая позиция государства. Все конструктивные предложения будут изучены внимательно, по итогам будет определена целесообразность и необходимость внесения поправок. Проектный офис обеспечит плавный, предсказуемый и согласованный переход к новым нормам Налогового кодекса без конфликтов и сбоев, и упрощение регуляторной среды", – озвучил министр.

С его слов, планируемые меры создадут базу для дальнейшего устойчивого и качественного роста, который будет сопровождаться повышением благосостояния населения страны.

20 января 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая заявил о необходимости корректировки Налогового кодекса с учетом предложений общественности для сохранения качественного экономического роста.