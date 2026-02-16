Новый Налоговый кодекс: как адаптируется бизнес, рассказали в правительстве

Вопросы налогообложения финансового сектора 16 февраля рассмотрели на очередном заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе правительства, заседание прошло под председательством вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина.

Часть инициатив носила технический характер – речь шла о расширении перечня сведений, не относящихся к налоговой тайне, а также о порядке выписки электронных счетов-фактур. Однако ряд предложений требует дополнительной оценки с точки зрения их влияния на инвестиционный рынок.

Одной из ключевых тем стало налогообложение банковских гарантий и факторинга. Новый Налоговый кодекс освобождает от НДС проценты по кредитам и микрокредитам, выданным в денежной форме. При этом гарантии и факторинговые операции под льготу не подпадают.

Как отметили представители финансового сообщества, факторинг фактически выполняет функцию краткосрочного финансирования, однако юридически не приравнен к займу, что лишает его освобождения от НДС. Участники рынка считают, что приведение налогового режима к международной практике может повысить конкурентоспособность финансовой системы и снизить стоимость финансирования для бизнеса, прежде всего малого и среднего.

В правительстве подчеркнули, что любые налоговые льготы должны способствовать развитию реального сектора экономики и инвестиционной активности и требуют согласованной позиции финансового регулятора.

Отдельно обсуждалось налогообложение доходов по долговым ценным бумагам. В действующей редакции дисконт при погашении бумаг отнесен к приросту стоимости, а не к вознаграждению, что усложняет применение налоговых вычетов и может увеличивать налоговую нагрузку. Представители рынка предложили сохранить дисконт в составе вознаграждения.

Также участники заседания выразили обеспокоенность нормой, предусматривающей необходимость владения долговыми бумагами не менее трех лет для снижения налогооблагаемого дохода. По их мнению, это может снизить интерес инвесторов.

Еще одним предметом обсуждения стал порядок корректировки НДС при экспорте сельхозпродукции. Действующие нормы предусматривают возврат лишь 20% НДС, поскольку аграрии уменьшают налоговые обязательства на 80%. В Миннацэкономики уточнили, что правило распространяется исключительно на продукцию растениеводства и животноводства, включая первичную переработку.

Министерство подготовит официальные разъяснения по применению этих норм.

По данным Комитета госдоходов, на 12 февраля упрощенный налоговый режим выбрали 921 тыс. налогоплательщиков, общий – 113 тыс. Около 500 тыс. предпринимателей пока не определились с режимом и получили повторные уведомления с напоминанием о необходимости сделать выбор до 1 марта.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов встретился с бизнесменами и выслушал их предложения по налоговому администрированию.

