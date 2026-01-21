Новый Налоговый кодекс: в правительстве подвели первые итоги

В правительстве Казахстана начал работу проектный офис по внедрению нового Налогового кодекса. Первое совещание прошло 21 января под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, сообщает Zakon.kz.

Проектный офис создается как единый координационный центр для систематизации и оперативного рассмотрения обращений бизнеса, связанных с применением новых норм Налогового кодекса и регулированием предпринимательской деятельности. Его ключевая задача – обеспечить согласованные действия государственных органов и наладить устойчивую обратную связь с бизнес-сообществом.

Работа проектного офиса будет выстроена по принципу "единого окна". Все обращения предпринимателей, поступающие через call-центр налоговых органов, Telegram-канал SalykBot, подразделения Комитета государственных доходов, НПП "Атамекен", социальные сети и другие каналы, будут аккумулироваться в одном центре. По типовым вопросам планируется устанавливать четкие сроки подготовки ответов, а сложные и межведомственные обращения выносить на заседания проектного офиса с участием профильных госорганов.

Заседания проектного офиса предполагается проводить еженедельно. На них будут рассматриваться наиболее актуальные и часто поднимаемые бизнесом вопросы, формироваться решения и разъяснения. Итоги работы планируется регулярно доводить до общественности через каналы госорганов и СМИ.

По данным вице-министра финансов Ержана Биржанова, с 1 по 20 января в налоговой системе зарегистрировано 22 тыс. новых налогоплательщиков, из которых более 20 тыс. – индивидуальные предприниматели и около 2 тыс. – юридические лица. Количество новых плательщиков НДС составило 7,1 тыс.

Также отмечено, что режим самозанятых выбрали 137 708 налогоплательщиков. Более 100 тыс. из них – физические лица, ранее не находившиеся в поле налогового администрирования. Новый режим предусматривает работу без регистрации ИП и без применения кассовых аппаратов, с уплатой только социальных платежей в размере 4% от дохода.

В правительстве признали, что период внедрения сопровождается объективными сложностями. В начале января фиксировались технические проблемы при запуске информационной системы налогового администрирования, однако на данный момент методологические и технические вопросы урегулированы. Отмечено, что система одновременно обслуживает до 250 тыс. налогоплательщиков.

Основные обращения бизнеса сейчас касаются выбора режима налогообложения, подачи уведомлений, корректности обработки данных, выбора ОКЭД, заполнения электронных счетов-фактур и других процедурных вопросов. Для консультационной поддержки продолжают работу офисы при департаментах госдоходов, call-центр и Telegram-канал SalykBot. Кроме того, с 5 января в регионах проходит акция "Народный бухгалтер", в рамках которой бесплатные консультации уже получили более 3 тыс. человек.

Подводя итоги заседания, Серик Жумангарин подчеркнул, что на этапе внедрения реформ ключевое значение приобретают предсказуемость и четкие механизмы применения норм.

"Мы понимаем, что в процессе внедрения неизбежно возникают вопросы. Если реагировать на них разрозненно, по ведомствам, риски только накапливаются. Проектный офис создается именно для того, чтобы оперативно и системно решать вопросы бизнеса", – отметил он.

В состав проектного офиса вошли представители Министерства финансов, Комитета государственных доходов, Министерства национальной экономики, НПП "Атамекен", Министерства цифрового развития и Министерства юстиции. К работе также планируется привлекать отраслевые ассоциации, частных налоговых консультантов и экспертов.

20 января 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая заявил о необходимости корректировки Налогового кодекса с учетом предложений общественности для сохранения качественного экономического роста.

