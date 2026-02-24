#Референдум-2026
#Казахмыс
#Казахмыс
Экономика и бизнес

Усилить контроль за расходованием выделенных для фермеров субсидий поручено акиматам

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 11:30 Фото: akorda.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 24 февраля 2026 года на заседании правительства озвучил ряд поручений в части контроля за финансированием выделенных на весенне-полевые работы средств, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что объем финансирования на посевные и уборочные работы сохранен на уровне 1 трлн тенге, в том числе 300 млрд тенге будет направлено на лизинг техники.

"Благодаря поддержке главы государства третий год подряд выделяются большие средства. Для фермеров предусмотрено выделение 402 тыс. тонн льготного топлива. Таким образом, со стороны государства обеспечены все необходимые условия для качественного проведения аграрного сезона. Ключевое значение приобретает эффективная и своевременная реализация запланированных мероприятий", – сказал Бектенов.

Премьер подчеркнул, что государственная поддержка должна предоставляться исключительно эффективным и добросовестным аграриям.

"Акиматам необходимо обеспечить постоянный контроль за целевым использованием выделенных средств. Для этого следует максимально применять цифровые технологии. Соответствующие поручения были даны главой государства на недавнем расширенном заседании правительства", – напомнил Бектенов.

Ранее мы писали, что 700 млрд тенге льготного кредитования обещает фермерам правительство.

Азамат Сыздыкбаев
