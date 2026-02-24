#Референдум-2026
Общество

Давать своевременные прогнозы погоды фермерам поручил Олжас Бектенов

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 12:52 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 24 февраля 2026 года на заседании правительства озвучил ряд поручений в сфере подготовки к весенне-полевым работам, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, важным вопросом остается техническая готовность сельскохозяйственной техники, которая на сегодняшний день составляет порядка 80%.

"К началу массовых посевных работ данный показатель поручаю довести до 100%. Отдельно следует отметить необходимость стимулирования аграриев к более широкому применению цифровых решений. Цифровые технологии играют важную роль в прогнозировании климатических рисков, оценке объемов урожайности, а также в эффективном применении средств защиты растений и удобрений. Особое внимание необходимо уделить использованию цифровизации в целях оптимизации водных ресурсов. Заинтересованным государственным органам поручаю обеспечить привлечение отечественных технологических решений и стартапов", – сказал Бектенов.

Также Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством цифрового развития и холдингом "Байтерек" поручено упростить техническую процедуру льготного кредитного финансирования и перевести ее в цифровой формат.

"Министерству экологии в целях заблаговременного планирования сроков посева и оперативного реагирования на изменения погодных условий необходимо своевременно предоставлять аграриям метеорологические прогнозы. Акиматам областей в ходе проведения посевных работ обеспечить достижение и исполнение индикаторов по увеличению объемов валовой продукции агропромышленного комплекса в два раза", – добавил премьер.

Ранее Бектенов поручил усилить контроль за расходованием выделенных для фермеров субсидий.

Азамат Сыздыкбаев
