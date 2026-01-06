Активнее использовать ИИ поручено госорганам в Казахстане

Фото: pexels

Премьер-министр Олжас Бектенов 6 января 2026 года на заседании правительства озвучил ряд поручений в сфере борьбы с цифровым мошенничеством, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что с развитием искусственного интеллекта появляются риски более совершенных видов мошенничества. "Министерствам внутренних дел, искусственного интеллекта совместно с другими заинтересованными госорганами необходимо разработать механизм для эффективного выявления и распознавания таких действий. В целом необходимо вести постоянную проактивную работу по усовершенствованию уже используемых инструментов и цифровых решений. Это позволит укрепить доверие общества к цифровым решениям и онлайн-платформам", – сказал Бектенов. Для этого госорганам поручено следующее: Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития до конца января определить и утвердить перечень мероприятий года;

Провести широкую разъяснительную работу по проводимым законодательным изменениям среди представителей IT-сообщества и общественности;

Министерству национальной экономики совместно с Агентством по стратегическому планированию и другими заинтересованными госорганами провести пересмотр функций на всех уровнях управления с учетом расширения цифровизации и применения искусственного интеллекта;

Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития провести качественный анализ результатов деятельности цифровых заместителей первых руководителей министерств – CDO и установить новые показатели на 2026 и последующие годы;

Министерству искусственного интеллекта совместно с заинтересованными госорганами до конца первого полугодия завершить перевод информационных систем в новый центр обработки данных. "Необходимо исходить из того, что переход к новой технологической модели экономики напрямую зависит от наличия устойчивой и надежной энергетической базы. Развитие высокопроизводительных вычислений, центров обработки данных, автоматизированных и роботизированных производств объективно сопровождается кратным ростом энергопотребления. Это требует опережающего развития генерации и сетевой инфраструктуры. Министерству энергетики совместно с министерствами искусственного интеллекта, национальной экономики и промышленности поручаю обеспечить актуализацию долгосрочного баланса производства и потребления электроэнергии с учетом реализации проектов в сфере цифровой инфраструктуры и промышленности", – добавил премьер. Ранее премьер заявил о необходимости внедрения цифровых решений во все сферы жизни казахстанцев.

