Бектенов поручил упростить процедуры кредитования и субсидирования для фермеров

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 11 февраля 2025 года поручил держать на особом контроле вопросы своевременного проведения весенне-полевых работ, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Кабмина подчеркнул, что особое внимание должно быть уделено расширению площадей под рентабельные культуры, прежде всего, ориентированные на экспорт и имеющие высокий рыночный спрос.

"В текущем году объем финансирования полевых работ увеличен до 700 млрд тенге. Увеличены объемы средств на лизинговые услуги до 200 млрд тенге. Уже выделено свыше 400 тыс. тонн льготного дизельного топлива. Таким образом, государством приняты все необходимые меры для успешного проведения посевных работ. Важно обеспечить их эффективную и организованную реализацию. Министерству сельского хозяйства необходимо направлять льготное кредитование только на поддержку эффективных и добросовестных аграриев", – сказал Олжас Бектенов.

Он подчеркнул, что акиматы должны постоянно контролировать целевое использование выделенных средств.

"Важно обеспечить аграриев достаточными запасами качественных и проверенных семян. Для этого, в первую очередь, нужно стимулировать отечественных производителей. Министерству сельского хозяйства обеспечить должную координацию в этом вопросе. Также в ходе посевных работ необходимо строгое соблюдение агротехнологий, своевременное внесение удобрений и применение средств защиты растений. Пока план внесения удобрений составляет 59% от научно обоснованной нормы. Как доложил министр: в 2023 году он составил 21%, в прошлом году мы достигли 40%, в этом году доведем до 59%. В ближайшие годы мы должны достичь 100%. В то же время в стране функционирует более 10 предприятий по их производству", – продолжил Олжас Бектенов.

Премьер отметил, что в связи с этим требуется координация работы Министерств сельского хозяйства и промышленности по обеспечению фермеров доступными удобрениями в нужном объеме.

"Другим важным вопросом является техническая готовность сельхозтехники, которая на сегодня составляет порядка 75%. К началу массовых посевных работ необходимо довести этот показатель до 100%-ного уровня. Министерству сельского хозяйства совместно с Холдингом "Байтерек" в целях эффективной государственной поддержки аграриев принять меры по оптимизации и упрощению процедур кредитования и субсидирования. Именно на их сложность жалуются фермеры. Министерствам энергетики, сельского хозяйства и акиматам областей обеспечить контроль за поставками удешевленного топлива в установленных объемах", – поручил Олжас Бектенов.

Он дополнил, что акиматам в недельный срок необходимо представить полные данные по региональным операторам.

"В отношении компаний и физических лиц, допускающих нецелевую реализацию распределенного топлива, поручаю принимать самые жесткие меры. Министерству водных ресурсов совместно с Министерством сельского хозяйства и акиматами принять меры по бесперебойному обеспечению фермеров поливной водой. Акиматам необходимо провести мероприятия по снегозадержанию и накоплению влаги. В целом, ставлю перед Министерством сельского хозяйства и акимами регионов задачу держать на особом контроле вопросы своевременного проведения весенне-полевых работ", – озвучил Олжас Бектенов.

Ранее стало известно, как будут обеспечены дизельным топливом сельхозтоваропроизводители для весенне-полевых работ.