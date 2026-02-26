Сотни водителей попали под штрафы после проверок в Алматы
Как уточнили в городском управлении экологии и окружающей среды, в мегаполисе продолжаются рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением экологических требований к автотранспорту в рамках Правил охраны атмосферного воздуха.
Специалисты ТОО "Eco Almaty" и ТОО "Ренессанс Плюс" совместно с сотрудниками Департамента полиции Алматы проводят проверки автомобилей на соответствие установленным нормам выбросов.
Так, 25 февраля передвижными экологическими лабораториями проверено 42 автомобиля по адресам:
- пр. аль-Фараби – ул. Дулати,
- пр. Райымбек – ул. Жетысуская,
- ул. И. Жансугурова,
- Кульджинский тракт.
"Выявлено 12 случаев превышения норм у автомобилей с бензиновыми двигателями. Владельцы этих машин были оштрафованы по ст. 334 Кодекса РК "Об административных правонарушениях". У дизельных автомобилей нарушений не зафиксировано".Пресс-служба акимата Алматы
Уточняется, что с 12 по 19 февраля на стационарных экологических постах проведено 4012 замеров токсичности и дымности выхлопных газов, в том числе:
- 3996 – у автомобилей с бензиновыми двигателями,
- 16 – с дизельными.
По результатам мониторинга превышение норм, установленных техническим регламентом и требованиями в сфере охраны атмосферного воздуха, выявлено у 602 автомобилей, что составляет 15% от общего числа проверенных. В 593 случаях превышение зафиксировано по угарному газу (СО), в 9 – по дымности.
Материал по теме
В Управлении экологии и окружающей среды Алматы подчеркнули, что проведение контрольных мероприятий будет продолжено на регулярной основе.
В Алматы контрольные мероприятия по проверке автотранспортных средств на соответствие экологическим нормативам прошли 3 февраля 2026 года. Что было выявлено – можете узнать по ссылке.