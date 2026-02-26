#Референдум-2026
Общество

Сотни водителей попали под штрафы после проверок в Алматы

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, пробка, пробки , фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 18:25 Фото: Zakon.kz
В Алматы проверки автомобилей выявили сотни нарушений экологических норм. Подробности 26 февраля 2026 года раскрыли в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в городском управлении экологии и окружающей среды, в мегаполисе продолжаются рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением экологических требований к автотранспорту в рамках Правил охраны атмосферного воздуха.

Специалисты ТОО "Eco Almaty" и ТОО "Ренессанс Плюс" совместно с сотрудниками Департамента полиции Алматы проводят проверки автомобилей на соответствие установленным нормам выбросов.

Так, 25 февраля передвижными экологическими лабораториями проверено 42 автомобиля по адресам:

  • пр. аль-Фараби – ул. Дулати,
  • пр. Райымбек – ул. Жетысуская,
  • ул. И. Жансугурова,
  • Кульджинский тракт.
"Выявлено 12 случаев превышения норм у автомобилей с бензиновыми двигателями. Владельцы этих машин были оштрафованы по ст. 334 Кодекса РК "Об административных правонарушениях". У дизельных автомобилей нарушений не зафиксировано".Пресс-служба акимата Алматы

Уточняется, что с 12 по 19 февраля на стационарных экологических постах проведено 4012 замеров токсичности и дымности выхлопных газов, в том числе:

  • 3996 – у автомобилей с бензиновыми двигателями,
  • 16 – с дизельными.

По результатам мониторинга превышение норм, установленных техническим регламентом и требованиями в сфере охраны атмосферного воздуха, выявлено у 602 автомобилей, что составляет 15% от общего числа проверенных. В 593 случаях превышение зафиксировано по угарному газу (СО), в 9 – по дымности.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 18:25
Как и когда новые правила охраны атмосферного воздуха ограничат въезд автотранспорта в Алматы

В Управлении экологии и окружающей среды Алматы подчеркнули, что проведение контрольных мероприятий будет продолжено на регулярной основе.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 18:25
В Алматы ужесточили проверки автомобилей: какие попали под особый контроль

В Алматы контрольные мероприятия по проверке автотранспортных средств на соответствие экологическим нормативам прошли 3 февраля 2026 года. Что было выявлено – можете узнать по ссылке.

