Общество

Минсельхоз сделал заявление из-за слухов об изъятии и уничтожении скота в Казахстане

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, ферма, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 12:47 Фото: Министерство сельского хозяйства РК
В Министерстве сельского хозяйства (МСХ) Казахстана сегодня, 9 февраля 2026 года, сделали заявление из-за распространения в социальных сетях видеоматериалов об изъятии и уничтожении крупного рогатого скота (КРС), сообщает Zakon.kz.

Из заявления, опубликованного в Telegram-канале ведомства, следует, что "видеозаписи не имеют отношения к Казахстану".

"На территории страны любые мероприятия по изъятию либо вынужденному уничтожению сельскохозяйственных животных проводятся исключительно в строгом соответствии с действующим законодательством – на основании решения главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора соответствующей территории и при обязательном введении ограничительных мер местными исполнительными органами. Аналогичные мероприятия проводятся при возникновении исключительно республиканским противоэпизоотическим отрядом".Пресс-служба МСХ РК

Как заверили в ведомстве, "на сегодняшний день в Казахстане решений о введении ограничений, а также предписаний об изъятии и уничтожении сельскохозяйственных животных не принималось".

"Призываем доверять только официальной информации и не распространять непроверенные сведения, способные вызвать необоснованную обеспокоенность населения".Пресс-служба МСХ РК

7 февраля 2026 года сообщалось, что казахстанцы стали покупать меньше мяса на фоне роста цен, в связи с чем фермеры бьют тревогу. Подробнее об этом – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Уроки сорваны, SIM-карты изъяты: что известно о фейковом минировании школы в Астане
13:09, Сегодня
Уроки сорваны, SIM-карты изъяты: что известно о фейковом минировании школы в Астане
В МИД и Минсельхозе сделали заявление касательно слухов о передаче Китаю казахстанских земель
12:59, 28 апреля 2025
В МИД и Минсельхозе сделали заявление касательно слухов о передаче Китаю казахстанских земель
В Казахстане продлят ограничения на вывоз говядины
11:09, 22 декабря 2025
В Казахстане продлят ограничения на вывоз говядины
