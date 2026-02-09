Минсельхоз сделал заявление из-за слухов об изъятии и уничтожении скота в Казахстане

В Министерстве сельского хозяйства (МСХ) Казахстана сегодня, 9 февраля 2026 года, сделали заявление из-за распространения в социальных сетях видеоматериалов об изъятии и уничтожении крупного рогатого скота (КРС), сообщает Zakon.kz.

Из заявления, опубликованного в Telegram-канале ведомства, следует, что "видеозаписи не имеют отношения к Казахстану".

"На территории страны любые мероприятия по изъятию либо вынужденному уничтожению сельскохозяйственных животных проводятся исключительно в строгом соответствии с действующим законодательством – на основании решения главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора соответствующей территории и при обязательном введении ограничительных мер местными исполнительными органами. Аналогичные мероприятия проводятся при возникновении исключительно республиканским противоэпизоотическим отрядом". Пресс-служба МСХ РК

Как заверили в ведомстве, "на сегодняшний день в Казахстане решений о введении ограничений, а также предписаний об изъятии и уничтожении сельскохозяйственных животных не принималось".

"Призываем доверять только официальной информации и не распространять непроверенные сведения, способные вызвать необоснованную обеспокоенность населения". Пресс-служба МСХ РК

