Экономика и бизнес

Два аукциона на право недропользования по углеводородам проведут в Казахстане в 2026 году

Месторождение, горнодобывающая промышленность, горная порода, полезные ископаемые, спецтехника, карьер, рудник , фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 16:30 Фото: akorda.kz
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 27 февраля 2026 года на расширенной коллегии ведомства рассказал о планах по заключению новых контрактов с недропользователями, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в 2025 году было расторгнуто 18 контрактов на недропользование, которые в дальнейшем будут подготовлены для реализации через электронный аукцион или прямые переговоры.

"В 2026 году планируется провести не менее двух электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам, и обеспечить проведение дальнейшей ревизии по контрактам, по которым не выполняются принятые недропользователями контрактные обязательства", – сказал Аккенженов.

Он отметил, что с 2022 года по 2025 год с международными инвесторами и производителями оборудования подписано 25 соглашений, подготовлено 48 кейсов по локализации, из них успешно локализовано 9 производств.

"Также ведутся работы по локализации новых производств совместно со следующими мировыми производителями оригинальных товаров, наиболее востребованных в нефтегазовой отрасли – Chemelex (США), John Crane (США), Hi Air Korea (Корея), Baker Hughes (США), KazWell Systems (Казахстан/Бразилия), Terranova Srl (Италия), Swagelok (США), Slb (США), Siemens (Германия). В рамках ежегодного мониторинга исполнения контрактных обязательств недропользователей за 2025 год направлено 167 уведомлений на общую сумму порядка 17 млрд тенге. Из них на сегодняшний день погашено порядка 4 млрд тенге", – добавил министр.

В январе 2026 года сообщалось, что недропользователи будут отчислять на науку 1% от затрат на добычу в республиканский бюджет.

Азамат Сыздыкбаев
