#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Экономика и бизнес

Новые соглашения с китайскими инвесторами в сфере ВИЭ планирует заключить Казахстан

Флаги Китая и Казахстана, флаги КНР и РК, казахстанско-китайские отношения, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 17:11 Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 27 февраля 2026 года на расширенной коллегии ведомства рассказал о проводимой работе в сфере возобновляемой энергетики, передает корреспондент Zakon.kz.

Он уточнил, что сегодня в стране действует 162 объекта возобновляемых источников энергии общей мощностью 3,5 ГВт.

"Доля выработки составила 7% от общей генерации по стране. В 2025 году ввели 9 станций возобновляемой энергетики мощностью 503,5 МВт. Выработка электрической энергии ВИЭ составила 8,6 млрд кВт/ч, рост на 19,4% к плану 2025 года. Впервые в Казахстане проведен аукцион по реализации ветровой станции большой мощности", – сказал Аккенженов.

Кроме того, заключено соглашение с международной китайской компанией по строительству крупной солнечной электростанции.

"Планы на 2026 год: выработка электрической энергии ВИЭ – 8,8 млрд кВт/ч, реализация 10 проектов ВИЭ суммарной установленной мощностью 245,8 МВт, подписание соглашений между правительством Казахстана и китайскими инвесторами по проектам ветроэлектростанции (ВЭС) с системами накопления энергии, актуализация Концепции развития водородной энергетики до 2040 года. Также планируется принятие закона "Об альтернативных источниках энергии", – добавил министр.

Ранее мы писали, что в Минэнерго намерены снизить зависимость от традиционных источников топлива.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Казахстан реализует с Катаром ряд газовых проектов на миллиарды долларов
17:40, Сегодня
Казахстан реализует с Катаром ряд газовых проектов на миллиарды долларов
Казахстан планирует поставлять в Азербайджан больше нефти
16:42, Сегодня
Казахстан планирует поставлять в Азербайджан больше нефти
Два аукциона на право недропользования по углеводородам проведут в Казахстане в 2026 году
16:30, Сегодня
Два аукциона на право недропользования по углеводородам проведут в Казахстане в 2026 году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
18:15, Сегодня
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
17:49, Сегодня
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
Монгол разгромил боксёра из Казахстана в бою за медаль "малого чемпионата мира"
17:42, Сегодня
Монгол разгромил боксёра из Казахстана в бою за медаль "малого чемпионата мира"
"Атырау" подписал опытного казахстанского защитника
17:41, Сегодня
"Атырау" подписал опытного казахстанского защитника
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: