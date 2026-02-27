Новые соглашения с китайскими инвесторами в сфере ВИЭ планирует заключить Казахстан

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 27 февраля 2026 года на расширенной коллегии ведомства рассказал о проводимой работе в сфере возобновляемой энергетики, передает корреспондент Zakon.kz.

Он уточнил, что сегодня в стране действует 162 объекта возобновляемых источников энергии общей мощностью 3,5 ГВт.

"Доля выработки составила 7% от общей генерации по стране. В 2025 году ввели 9 станций возобновляемой энергетики мощностью 503,5 МВт. Выработка электрической энергии ВИЭ составила 8,6 млрд кВт/ч, рост на 19,4% к плану 2025 года. Впервые в Казахстане проведен аукцион по реализации ветровой станции большой мощности", – сказал Аккенженов.

Кроме того, заключено соглашение с международной китайской компанией по строительству крупной солнечной электростанции.

"Планы на 2026 год: выработка электрической энергии ВИЭ – 8,8 млрд кВт/ч, реализация 10 проектов ВИЭ суммарной установленной мощностью 245,8 МВт, подписание соглашений между правительством Казахстана и китайскими инвесторами по проектам ветроэлектростанции (ВЭС) с системами накопления энергии, актуализация Концепции развития водородной энергетики до 2040 года. Также планируется принятие закона "Об альтернативных источниках энергии", – добавил министр.

