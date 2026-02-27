Скляр о строительстве четвертого НПЗ в Казахстане: Нужно определиться с источником сырья и локацией

Фото: Zakon.kz

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр на коллегии Министерства энергетики 27 февраля 2026 года высказался о строительстве четвертого НПЗ в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Роман Скляр указал на необходимость укреплять внутреннюю переработку. "В стране каждый год растет потребление всех видов топлива, отечественные НПЗ работают на полной мощности. В прошлом году было переработано 18,4 млн тонн нефти, произведено 15,6 млн тонн нефтепродуктов. С учетом роста промышленности и населения действующих мощностей уже не хватает. Поэтому необходимо расширять нефтереперабатывающие мощности", – сказал он. Он напомнил, что президент поручил принять взвешенное и экономически обоснованное решение по вопросу строительства нового НПЗ. "В рамках разработки технико-экономического обоснования проекта необходимо будет определить источники сырья, оптимальную локацию размещения, проектную мощность и линейку продукции. Поручаю Министерству энергетики совместно с фондом "Самрук-Казына" до конца марта текущего года приступить к разработке соответствующего ТЭО", – резюмировал Роман Скляр. Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов заявил, что реализация проекта четвертого НПЗ – это длительный и поэтапный процесс, требующий значительного времени на подготовку и согласование.

