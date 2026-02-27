#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Экономика и бизнес

Скляр о строительстве четвертого НПЗ в Казахстане: Нужно определиться с источником сырья и локацией

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 16:46 Фото: Zakon.kz
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр на коллегии Министерства энергетики 27 февраля 2026 года высказался о строительстве четвертого НПЗ в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Роман Скляр указал на необходимость укреплять внутреннюю переработку.

"В стране каждый год растет потребление всех видов топлива, отечественные НПЗ работают на полной мощности. В прошлом году было переработано 18,4 млн тонн нефти, произведено 15,6 млн тонн нефтепродуктов. С учетом роста промышленности и населения действующих мощностей уже не хватает. Поэтому необходимо расширять нефтереперабатывающие мощности", – сказал он.

Он напомнил, что президент поручил принять взвешенное и экономически обоснованное решение по вопросу строительства нового НПЗ.

"В рамках разработки технико-экономического обоснования проекта необходимо будет определить источники сырья, оптимальную локацию размещения, проектную мощность и линейку продукции. Поручаю Министерству энергетики совместно с фондом "Самрук-Казына" до конца марта текущего года приступить к разработке соответствующего ТЭО", – резюмировал Роман Скляр.

Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов заявил, что реализация проекта четвертого НПЗ – это длительный и поэтапный процесс, требующий значительного времени на подготовку и согласование.

Оксана Даирова
Оксана Даирова
