#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Общество

Аккенженов рассказал о сроках строительства ГПЗ на Карачаганаке и четвертого НПЗ

НПЗ, нефтеперерабатывающий завод, переработка сырой нефти, нефть, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 14:02 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 27 февраля 2026 года в кулуарах Акорды высказался о строительстве газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на месторождении Карачаганак и судьбе четвертого НПЗ, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэнерго сообщил, что в этом году на Карачаганаке ведется подготовка проектной документации, поэтому начало физического строительства маловероятно – работы ограничатся проектным этапом.

Министр также рассказал, что реализация проекта четвертого НПЗ – это длительный и поэтапный процесс, требующий значительного времени на подготовку и согласование.

"Мы говорим о мощности до 10 млн тонн. Если брать аналогию с расширением Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, проектные документы – пред-ТЭО и ТЭО – длятся порядка двух лет, поэтому процесс еще продлится", – озвучил Аккенженов.

По его словам, строительство начнется в 2027-2028 годах.

2 июля 2025 года Министерство энергетики Казахстана официально объявило о том, что реализация проекта строительства газоперерабатывающего завода на месторождении Карачаганак в рамках действующего Соглашения о разделе продукции (СРП) с участием акционеров проекта пересматривается.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 14:02
Четвертый НПЗ в Казахстане: планы и сроки строительства

17 февраля 2026 года сообщалось, что в Казахстане еще не выбрали площадку для строительства четвертого НПЗ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Скляр о строительстве четвертого НПЗ в Казахстане: Нужно определиться с источником сырья и локацией
16:46, Сегодня
Скляр о строительстве четвертого НПЗ в Казахстане: Нужно определиться с источником сырья и локацией
Глава Минэнерго озвучил стоимость строительства Карачаганакского ГПЗ
14:37, 22 октября 2025
Глава Минэнерго озвучил стоимость строительства Карачаганакского ГПЗ
Четвертый НПЗ в Казахстане: планы и сроки строительства
11:29, 17 февраля 2026
Четвертый НПЗ в Казахстане: планы и сроки строительства
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
18:15, Сегодня
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
17:49, Сегодня
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
Монгол разгромил боксёра из Казахстана в бою за медаль "малого чемпионата мира"
17:42, Сегодня
Монгол разгромил боксёра из Казахстана в бою за медаль "малого чемпионата мира"
"Атырау" подписал опытного казахстанского защитника
17:41, Сегодня
"Атырау" подписал опытного казахстанского защитника
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: