Аккенженов рассказал о сроках строительства ГПЗ на Карачаганаке и четвертого НПЗ

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 27 февраля 2026 года в кулуарах Акорды высказался о строительстве газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на месторождении Карачаганак и судьбе четвертого НПЗ, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэнерго сообщил, что в этом году на Карачаганаке ведется подготовка проектной документации, поэтому начало физического строительства маловероятно – работы ограничатся проектным этапом.

Министр также рассказал, что реализация проекта четвертого НПЗ – это длительный и поэтапный процесс, требующий значительного времени на подготовку и согласование.

"Мы говорим о мощности до 10 млн тонн. Если брать аналогию с расширением Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, проектные документы – пред-ТЭО и ТЭО – длятся порядка двух лет, поэтому процесс еще продлится", – озвучил Аккенженов.

По его словам, строительство начнется в 2027-2028 годах.

2 июля 2025 года Министерство энергетики Казахстана официально объявило о том, что реализация проекта строительства газоперерабатывающего завода на месторождении Карачаганак в рамках действующего Соглашения о разделе продукции (СРП) с участием акционеров проекта пересматривается.

17 февраля 2026 года сообщалось, что в Казахстане еще не выбрали площадку для строительства четвертого НПЗ.