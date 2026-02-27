Минэнерго РК планирует запретить экспорт битума в 2026 году

Планами по переработке нефти на 2026 год поделился на расширенной коллегии министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, переработка нефти на 2026 год планируется на уровне 18,2 млн тонн, а план производства нефтепродуктов на 2026 год составляет 15,49 млн тонн.

"По поручению главы государства будут приняты меры по ускоренной реализации проекта строительства нового НПЗ мощностью 10 млн тонн. Также в текущем году запланировано проведение планово-предупредительных ремонтов на ПКОП, АНПЗ и ПНХЗ, начало работ по расширению ПНХЗ с 5,5 до 9 млн тонн, ПКОП с 6 до 12 млн тонн, АНПЗ с 5,5 до 6,7 млн тонн, и запрет экспорта битума для полного обеспечения внутренних потребностей страны", – сказал Аккенженов.

По итогам 2025 года объем переработки нефти составил 18,4 млн тонн, что на 2,8% больше запланированных показателей. Производство нефтепродуктов составило 15,47 млн тонн, рост 6,3% к плану 2025 года.

