#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Экономика и бизнес

Минэнерго РК планирует запретить экспорт битума в 2026 году

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 16:49 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Планами по переработке нефти на 2026 год поделился на расширенной коллегии министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, переработка нефти на 2026 год планируется на уровне 18,2 млн тонн, а план производства нефтепродуктов на 2026 год составляет 15,49 млн тонн.

"По поручению главы государства будут приняты меры по ускоренной реализации проекта строительства нового НПЗ мощностью 10 млн тонн. Также в текущем году запланировано проведение планово-предупредительных ремонтов на ПКОП, АНПЗ и ПНХЗ, начало работ по расширению ПНХЗ с 5,5 до 9 млн тонн, ПКОП с 6 до 12 млн тонн, АНПЗ с 5,5 до 6,7 млн тонн, и запрет экспорта битума для полного обеспечения внутренних потребностей страны", – сказал Аккенженов.

По итогам 2025 года объем переработки нефти составил 18,4 млн тонн, что на 2,8% больше запланированных показателей. Производство нефтепродуктов составило 15,47 млн тонн, рост 6,3% к плану 2025 года.

Ранее мы писали, что в 2026 году Казахстан планирует поставлять больше нефти в Азербайджан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Новые соглашения с китайскими инвесторами в сфере ВИЭ планирует заключить Казахстан
17:11, Сегодня
Новые соглашения с китайскими инвесторами в сфере ВИЭ планирует заключить Казахстан
Два аукциона на право недропользования по углеводородам проведут в Казахстане в 2026 году
16:30, Сегодня
Два аукциона на право недропользования по углеводородам проведут в Казахстане в 2026 году
Казахстан планирует поставлять в Азербайджан больше нефти
16:42, Сегодня
Казахстан планирует поставлять в Азербайджан больше нефти
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
18:15, Сегодня
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
17:49, Сегодня
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
Монгол разгромил боксёра из Казахстана в бою за медаль "малого чемпионата мира"
17:42, Сегодня
Монгол разгромил боксёра из Казахстана в бою за медаль "малого чемпионата мира"
"Атырау" подписал опытного казахстанского защитника
17:41, Сегодня
"Атырау" подписал опытного казахстанского защитника
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: