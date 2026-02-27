#Референдум-2026
#Казахмыс
Экономика и бизнес

Казахстан реализует с Катаром ряд газовых проектов на миллиарды долларов

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 17:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Глава QazaqGaz Алибек Жамауов на коллегии Минэнерго 27 февраля 2026 года рассказал о газовых проектах, реализуемых с катарскими инвесторами, передает корреспондент Zakon.kz.

Алибек Жамауов отметил, что с Катаром реализуются два трубопроводных проекта: строительство второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент" и магистрального газопровода из Актюбинской области по маршруту "КС-14 – Костанай", а также проекты строительства газоперерабатывающих заводов мощностью 1 и 2,5 млрд м³ в год на месторождении Кашаган.

Фото: скриншот презентации

"Проект строительства газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган находится на стадии реализации, на сегодняшний день прогресс суммарный по проекту – 55,67%, в том числе по строительно-монтажным работам – 31,07%. По проекту строительства 2-й нитки магистрального газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент" базовое проектирование – 100%, инженерные изыскания – 98%, всего по проектированию – 33,0%. Размещены заказы на газоперекачивающие агрегаты и трубы. По проекту строительства ГПЗ Кашаган завершен этап предварительного базового проектирования", – добавил он.

Отмечается, что с катарским партнером прорабатываются подходы к контрактной стратегии проекта.

"Соглашение о сотрудничестве/инвестициях (СОИ) проработан и предварительно согласован с катарской стороной и государственными органами. По проекту строительства КС-14 и магистрального газопровода "КС-14 – Костанай" подготовлен и проработан с государственными органами проект Соглашения об инвестициях", – резюмировал глава QazaqGaz.

Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал о планах заключить новые соглашения с китайскими инвесторами в сфере ВИЭ.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
