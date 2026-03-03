Золото, медь, редкоземы: около 240 млрд тенге инвестирует Казахстан в геологоразведку

Под руководством Касым-Жомарта Токаева в Казахстане важным элементом долгосрочной стратегии экономического развития стало расширение минерально-сырьевой базы посредством активных геологоразведочных работ, сообщает Zakon.kz.

На это указал премьер-министр Олжас Бектенов в своей статье.

"В последние годы выявлены десятки перспективных участков с прогнозными ресурсами меди, никеля, угля, золота и редкоземельных металлов. К концу 2026 года площадь геоло­гического и геофизичес­кого изучения территории Казах­стана будет доведена до 2,2 млн кв. км." – отметил Бектенов.

Он продолжил, что по поручению президента в 2026-2028 годах в геологоразведку только государство инвестирует около 240 млрд тенге. Это сопоставимо с расходами предыдущих двух десятилетий.

Проектами в стране заинтересованы внешние инвесторы.

"Безусловно, все решения будут приниматься с учетом национальных интересов. Такой масштаб работ формирует основу для долгосрочного промышленного роста", – резюмировал премьер.

Полный текст статьи Олжаса Бектенова о семи годах президентства Касым-Жомарта Токаева можно почитать здесь.