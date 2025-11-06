Казахстан и США договорились о сотрудничестве в сфере критически важных минералов

В Вашингтоне 6 ноября в присутствии президента Касым-Жомарта Токаева подписан меморандум между Казахстаном и США, направленный на развитие сотрудничества в сфере критически важных минералов, сообщает Zakon.kz.

"В присутствии Токаева был подписан меморандум о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки по сотрудничеству в сфере критически важных минералов. Документ подписали министр промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайын Нагаспаев и министр торговли США Говард Латник", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее сообщалось, что программа визита президента Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон 6 ноября началась со встречи с государственным секретарем Марко Рубио, министром торговли Говардом Латником и специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.

