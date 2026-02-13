#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
494.28
587.06
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
494.28
587.06
6.4
Общество

На геологоразведку в Казахстане направят около 240 млрд тенге

Шахта, шахты, шахтеры, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, горная порода, рудник, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 12:53 Фото: pxfuel
И.о. председателя Комитета геологии Канат Ерубаев 13 февраля 2026 года на брифинге в СЦК сообщил о мерах по финансированию геологического изучения недр и поддержке отраслевой инфраструктуры, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер рассказал, что в ближайшие три года предусмотрено порядка 240 млрд тенге на государственное геологическое изучение.

"Кроме того, законодательно закреплено, что 50% подписных бонусов от аукционов направляются на развитие государственной геологии и геологической инфраструктуры. Это принципиально важно. Отрасль получает механизм самофинансирования и устойчивого развития. Планируем, что к марту-апрелю 2027 года мы сможем определить первые перспективные участки по итогам государственной геологической изученности недр и выставить их на аукцион. Это создаст приток инвестиций, обеспечит поступление подписных бонусов и усилит мультипликативный эффект для экономики", – сообщил Канат Ерубаев.

С его слов, начинается переход от этапа накопления данных к их глубокой аналитике и инвестиционной реализации.

Отвечая на вопрос журналистов о том, инвесторы из каких стран заинтересованы в добыче редкоземельных металлов в Казахстане, он сообщил, что интерес проявляют Япония, США, Германия и другие иностранные государства.

18 декабря 2025 года депутаты Сената одобрили поправки в Кодекс "О недрах и недропользовании".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
На поддержку школьников в Казахстане направили 25 млрд тенге
11:34, 27 января 2026
На поддержку школьников в Казахстане направили 25 млрд тенге
Более 29 млн гектаров земель обследовали в Казахстане
15:04, 30 января 2026
Более 29 млн гектаров земель обследовали в Казахстане
Почти 800 млрд тенге направят на дороги Казахстана
16:12, 29 апреля 2025
Почти 800 млрд тенге направят на дороги Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мир тенниса пришёл в восторг от брутального удара Елены Рыбакиной
13:15, Сегодня
Мир тенниса пришёл в восторг от брутального удара Елены Рыбакиной
Бывший тренер сборной Казахстана по футболу назвал пятое место чемпионством
12:55, Сегодня
Бывший тренер сборной Казахстана по футболу назвал пятое место чемпионством
"До единого!": Рыбакина замахнулась на все титулы "Большого шлема"
12:38, Сегодня
"До единого!": Рыбакина замахнулась на все титулы "Большого шлема"
В Словакии сделали громкое заявление о матче против сборной Казахстана в Лиге наций
12:29, Сегодня
В Словакии сделали громкое заявление о матче против сборной Казахстана в Лиге наций
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: