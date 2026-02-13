На геологоразведку в Казахстане направят около 240 млрд тенге

И.о. председателя Комитета геологии Канат Ерубаев 13 февраля 2026 года на брифинге в СЦК сообщил о мерах по финансированию геологического изучения недр и поддержке отраслевой инфраструктуры, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер рассказал, что в ближайшие три года предусмотрено порядка 240 млрд тенге на государственное геологическое изучение.

"Кроме того, законодательно закреплено, что 50% подписных бонусов от аукционов направляются на развитие государственной геологии и геологической инфраструктуры. Это принципиально важно. Отрасль получает механизм самофинансирования и устойчивого развития. Планируем, что к марту-апрелю 2027 года мы сможем определить первые перспективные участки по итогам государственной геологической изученности недр и выставить их на аукцион. Это создаст приток инвестиций, обеспечит поступление подписных бонусов и усилит мультипликативный эффект для экономики", – сообщил Канат Ерубаев.

С его слов, начинается переход от этапа накопления данных к их глубокой аналитике и инвестиционной реализации.

Отвечая на вопрос журналистов о том, инвесторы из каких стран заинтересованы в добыче редкоземельных металлов в Казахстане, он сообщил, что интерес проявляют Япония, США, Германия и другие иностранные государства.

18 декабря 2025 года депутаты Сената одобрили поправки в Кодекс "О недрах и недропользовании".