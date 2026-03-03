#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Экономика и бизнес

Глава Минтранспорта высказался о влиянии ближневосточного конфликта на логистику по маршруту "Север – Юг"

Торговые отношения, торговля между странами, международная торговля, экспорт, товары, импорт, торговое сотрудничество, товарообмен, перевозка грузов, грузоперевозки, товарные контейнеры, контейнер, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 13:35 Фото: freepik
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 3 марта 2026 года на брифинге в правительстве заявил, что маршрут "Север – Юг" остается стратегическим приоритетом для Казахстана, при этом в направлении Персидского залива грузоотправители временно сдерживают объемы, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, как в условиях текущего конфликта может измениться логистика между Казахстаном, Ираном и другими странами Ближнего Востока, учитывая активное развитие маршрута "Север – Юг", а также железнодорожных и морских перевозок в последние годы.

"Маршрут "Север – Юг" в любом случае остается стратегическим приоритетом для Казахстана. Будем смотреть по итогам этого конфликта. Сейчас в направлении Персидского залива грузоотправители, конечно, свои объемы будут придерживать. С учетом того, что конфликт развивался по нарастающей, основные грузоотправители уже сдерживали объемы. Если бы были скопления или заторы, вы бы уже об этом знали – в СМИ бы об этом "шумели". На сегодня говорить о том, что на направлении Ирана что-то стоит, оснований нет", – сказал Нурлан Сауранбаев.

28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Позже Дональд Трамп объяснил ликвидацию Хаменеи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
В Минтранспорта объяснили задержку запуска вагонов Stadler
12:45, Сегодня
В Минтранспорта объяснили задержку запуска вагонов Stadler
Сколько заработает Казахстан на платных дорогах в 2026 году – прогноз Минтранспорта
11:52, Сегодня
Сколько заработает Казахстан на платных дорогах в 2026 году – прогноз Минтранспорта
Эвакуация из Ближнего Востока: названы маршруты возвращения казахстанцев
11:50, Сегодня
Эвакуация из Ближнего Востока: названы маршруты возвращения казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арина Соболенко удивила поклонников откровенным видео
13:17, Сегодня
Арина Соболенко удивила поклонников откровенным видео
Бублик заменит Медведева на Tie Break Tens после проблем у россиянина на Ближнем Востоке
13:03, Сегодня
Бублик заменит Медведева на Tie Break Tens после проблем у россиянина на Ближнем Востоке
Юный хоккеист "Барыса" признан лучшим новичком лиги
12:46, Сегодня
Юный хоккеист "Барыса" признан лучшим новичком лиги
UFC понравилась массовая драка Армана Царукяна
12:13, Сегодня
UFC понравилась массовая драка Армана Царукяна
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: