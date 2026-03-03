Глава Минтранспорта высказался о влиянии ближневосточного конфликта на логистику по маршруту "Север – Юг"

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 3 марта 2026 года на брифинге в правительстве заявил, что маршрут "Север – Юг" остается стратегическим приоритетом для Казахстана, при этом в направлении Персидского залива грузоотправители временно сдерживают объемы, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, как в условиях текущего конфликта может измениться логистика между Казахстаном, Ираном и другими странами Ближнего Востока, учитывая активное развитие маршрута "Север – Юг", а также железнодорожных и морских перевозок в последние годы.

"Маршрут "Север – Юг" в любом случае остается стратегическим приоритетом для Казахстана. Будем смотреть по итогам этого конфликта. Сейчас в направлении Персидского залива грузоотправители, конечно, свои объемы будут придерживать. С учетом того, что конфликт развивался по нарастающей, основные грузоотправители уже сдерживали объемы. Если бы были скопления или заторы, вы бы уже об этом знали – в СМИ бы об этом "шумели". На сегодня говорить о том, что на направлении Ирана что-то стоит, оснований нет", – сказал Нурлан Сауранбаев.

28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Позже Дональд Трамп объяснил ликвидацию Хаменеи.