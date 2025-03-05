Сколько налогов заплатили блогеры, рассказал Жумангарин

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 5 марта 2025 года высказался о налогообложении блогеров, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что сбор налогов – это постоянная работа Налогового комитета.

"Некоторые аспекты в этот раз были для вас приоткрыты, в том числе связанные с блогерами. 15 блогеров уже доначислили 1,5 млрд тенге и заплатили 75 млн тенге в бюджет. То, что касается сейчас как крупных налогоплательщиков, так и строителей компаний, это все просто примеры того, как работает Налоговый комитет. Но на самом деле таких удовлетворений очень много", – сказал Серик Жумангарин.

В целом, по его словам, в этом вопросе неприкасаемых не будет.

"В обществе часто есть такое мнение, что у нас есть неприкасаемые компании, которые мы не трогаем, а несчастный малый и средний бизнес все проверяют. Сразу скажу: неприкасаемых нет – все будут платить налоги. И для этого будут приняты все законные меры воздействия", – указал Серик Жумангарин.

28 февраля 2025 года сообщалось, что в Казахстане 12 блогеров самостоятельно задекларировали дополнительные доходы на сумму 1,4 млрд тенге с уплатой налогов на сумму 73,6 млн тенге