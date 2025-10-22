#АЭС в Казахстане
Общество

Жумангарин объяснил свои слова о наступлении непростых времен

МНЭ, экономика, кризис , фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 14:27 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 22 октября 2025 года рассказал, нужно ли казахстанцам готовиться к кризису, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили Серика Жумангарина объяснить слова о том, что наступают непростые времена. Они интересовались, нужно ли казахстанцам готовиться к кризису.

"Нет, казахстанцам ни к каким кризисам готовиться не надо, потому что мы создаем достаточно надежный внешний буфер, именно поэтому мы в следующем году не стали привлекать целевые трансферты Национального фонда. Сам по себе Нацфонд – это наш надежный буфер к любым шокам – и внутренним, и внешним. Его надо капитализировать, и мы сейчас усиливаем сберегательную функцию Нацфонда", – отметил Серик Жумангарин.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса рассмотрели и приняли трехлетний бюджет страны. Документ направлен на рассмотрение Сената.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
