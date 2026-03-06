#Референдум-2026
Финансы

Подорожают ли кредиты в Казахстане, рассказал глава Нацбанка

Кредит, кредитование, займ, долг, долги, кредиты, займы, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 13:54 Фото: pexels
Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге 6 марта 2026 года рассказал, как длительное сохранение высокой базовой ставки скажется на стоимости кредитов, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов признал, что высокая базовая ставка подразумевает, что ставки кредитов тоже будут опираться на нее и, соответственно, будут высокими.

"Это задача монетарной политики: либо стимулировать кредитную активность, либо дестимулировать кредитную активность. Тем не менее, если смотреть по фактам, в прошлом году кредиты бизнесу увеличились более чем на 20%. То есть это значительная цифра. Если ВВП вырос на 6,5%, то кредиты бизнесу выросли на 20,3%, по-моему. То есть кредитование бизнеса продолжается", – добавил он.

Между тем, по его словам, стояла задача замедлить потребительское кредитование.

"Нам необходимо было замедлять, потому что чересчур наращивалась закредитованность населения. Мы боялись, что будет, во-первых, закредитованность, с другой стороны – перестанут платить, объем плохих кредитов будет расти, и это будет влиять на балансы банков. Поэтому соответствующие меры со стороны и Агентства, и Национального банка были приняты, и это привело к тому, что выдача кредитов, объем кредитов беззалоговых потребительских существенно снизился. Но мы это рассматриваем как позитивный шаг", – пояснил глава Нацбанка.

Это, по его словам, связано с тем, что стоит задача переориентировать банки на кредитование бизнеса.

"Стоимость кредитных ресурсов, конечно же, опирается на базовую ставку. Но пока мы видим, что даже с такой ставкой кредиты берут. То есть какого-либо удушения кредитной активности у нас не происходит", – резюмировал Тимур Сулейменов.

Ранее глава Нацбанка озвучил новый прогноз инфляции на 2026 год. Он также рассказал, как ситуация на Ближнем Востоке скажется на стоимости нефти.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
