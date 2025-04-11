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Финансы

Глава Нацбанка о рисках девальвации тенге: Не видим больших причин для паники

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 13:22 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 11 апреля 2025 года рассказал о ситуации на валютном рынке страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, насколько возможна девальвация национальной валюты.

"Что касается возможной девальвации. Во-первых, девальвация в том понимании, которая, к сожалению, у нас складывалась – скачковая девальвация, накапливается, накапливается, потом в один день, утром, мы видим иные курсы валют – она, конечно, невозможна в рамках режима инфляционного таргетирования свободно плавающего курса. Я хочу это еще раз подтвердить, и мы видели уже, как курс двигается, но он не двигается скачкообразно: понятно, он под влиянием и внутренних, и внешних факторов, он может меняться как в сторону усиления, так в сторону ослабления курса тенге", – отметил Тимур Сулейменов.

Между тем, по его словам, основанием здесь будет являться внешний фактор и в первую очередь самый важный пункт – это стоимость нефти.

"Если цены на нефть будут стабильны и на долгом горизонте более низкими, это будет влиять на экспортные возможности Казахстана, на платежный баланс Казахстана, на предложение долларов на внутреннем рынке и, соответственно, влиять на курс тенге. Если же у нас цены на нефть, на другие экспортные позиции Казахстана сохранятся на приемлемом уровне и одновременно будет снижаться импорт, тогда понятно, что ситуация будет более стабильной. Сейчас, я думаю, в мире нет ни одного экономиста, который мог бы четко сказать, что будет происходить с мировыми финансовыми, энергетическими, товарными рынками, потому что, ну, чересчур много неопределенности", – подчеркнул Тимур Сулейменов.

Он добавил, что Нацбанк совместно с правительством готовит альтернативные прогнозы с учетом поступающей информации со стороны ключевых игроков, таких как США.

"Мы прогнозы обновляем. Буквально сейчас наши коллеги из Министерства нацэкономики и наши прогнозисты сидят над моделями и просчитывают. Мы не видим больших причин для какой-либо паники, ажиотажа. В принципе, и экономический рост, и показатели государственных финансов у нас находятся в прогнозных пределах. Соответственно, мы видим ситуацию, что на данный момент она стабильна. Как она будет развиваться в динамике, это будет зависеть наверное, не только от Казахстана, а как будут происходить события на мировых энергетическом и финансовых рынках", – резюмировал Тимур Сулейменов.

Ранее в Национальном банке Казахстана заявили о сохранении базовой ставки на уровне 16,5%.

3 апреля 2025 года экономист Арман Бейсенбаев рассказал, как отреагируют экономика Казахстана и нацвалюта на торговые пошлины в 27%, введенные президентом США Дональдом Трампом.

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Мадина Мамырханова
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