Риски разгона инфляции в Казахстане оценил глава Нацбанка

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге 6 марта 2026 года рассказал, могут ли вливания холдинга "Байтерек" в экономику разогнать инфляцию в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что сейчас обсуждается программа, по которой через холдинг "Байтерек" планируется направить до 7 трлн тенге на поддержку экономики. По их данным, эксперты говорят, что такие большие вливания могут усилить инфляцию. Они поинтересовались позицией Национального банка.

"Как нам стало понятно из консультаций с правительством, там объем программы может быть до 8 трлн тенге. Там есть монетарные и немонетарные формы поддержки, поэтому находится в зоне нашего внимания. Потому что на фоне уже повышенной инфляции одномоментное вливание значительных средств, стимулирование спроса может выглядеть как проинфляционный фактор. Поэтому, поддерживая в целом направление поддержки инвестиционной активности и отечественного предложения, на наш взгляд, необходимо четко приоритизировать эти средства и направить их туда", – пояснил Тимур Сулейменов.

Журналисты поинтересовались, планируется ли ограничить участие нацхолдингов в предоставлении льготных кредитов и как планируется вовлечь банки второго уровня к финансированию экономики.

"Глава государства очень четко подчеркнул, что у нас происходит некое переформатирование параметров кредитования экономики, когда банковские структуры кредитуют меньше, а доля кредитов квазигосударственного сектора растет. Понятно, что эта ситуация не должна быть системной, то есть в какой-то период это можно обосновать, но исходя из того, что у нас рыночная экономика и рыночный финансовый сектор – ключевые задачи по фондированию и финансированию экономики должны исполнятся банками. Для этого они и существуют", – сказал Тимур Сулейменов.

Он пояснил, что банки привлекают у населения депозиты и за счет этих депозитов выдают кредиты, и таким образом происходит перераспределение и мультипликация денег в экономике.

"Если финансирование со стороны госхолдинга будет нарастать, конечно же, это будет выдавливать банки на обочину, потому что конкурировать с дешевыми кредитами со стороны квазигоссектора банки не смогут. Как вы знаете, банки привлекают от нас с вами депозиты по ставкам 17% и выше, а у квазигоссектора база фондирования гораздо более дешевая. Поэтому эта конкуренция должна быть обоснованной и представлять собой не конкуренцию, а синергию", – уверен глава Нацбанка.

Тимур Сулейменов считает, что средства холдинга "Байтерек" и Банка развития Казахстана можно задействовать в больших и значимых общенациональных проектах, по которым ставка по кредиту должна быть в районе 12-13%. Финансирование остальных проектов должно, по его словам, носить сугубо рыночный характер.

"Направлять туда средства республиканского бюджета, а именно оттуда берет деньги наш квазигоссектор, нет необходимости. Там банки должны выполнять свои функции. У нас ограниченное количество бюджетных ресурсов, и мы должны их с умом потратить и не должны выдавить банковскую систему в потребительское кредитование и вложение в высоколиквидные активы", – подчеркнул спикер.

