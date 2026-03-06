#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Экономика и бизнес

Риски разгона инфляции в Казахстане оценил глава Нацбанка

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 16:17 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге 6 марта 2026 года рассказал, могут ли вливания холдинга "Байтерек" в экономику разогнать инфляцию в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что сейчас обсуждается программа, по которой через холдинг "Байтерек" планируется направить до 7 трлн тенге на поддержку экономики. По их данным, эксперты говорят, что такие большие вливания могут усилить инфляцию. Они поинтересовались позицией Национального банка.

"Как нам стало понятно из консультаций с правительством, там объем программы может быть до 8 трлн тенге. Там есть монетарные и немонетарные формы поддержки, поэтому находится в зоне нашего внимания. Потому что на фоне уже повышенной инфляции одномоментное вливание значительных средств, стимулирование спроса может выглядеть как проинфляционный фактор. Поэтому, поддерживая в целом направление поддержки инвестиционной активности и отечественного предложения, на наш взгляд, необходимо четко приоритизировать эти средства и направить их туда", – пояснил Тимур Сулейменов.

Журналисты поинтересовались, планируется ли ограничить участие нацхолдингов в предоставлении льготных кредитов и как планируется вовлечь банки второго уровня к финансированию экономики.

"Глава государства очень четко подчеркнул, что у нас происходит некое переформатирование параметров кредитования экономики, когда банковские структуры кредитуют меньше, а доля кредитов квазигосударственного сектора растет. Понятно, что эта ситуация не должна быть системной, то есть в какой-то период это можно обосновать, но исходя из того, что у нас рыночная экономика и рыночный финансовый сектор – ключевые задачи по фондированию и финансированию экономики должны исполнятся банками. Для этого они и существуют", – сказал Тимур Сулейменов.

Он пояснил, что банки привлекают у населения депозиты и за счет этих депозитов выдают кредиты, и таким образом происходит перераспределение и мультипликация денег в экономике.

"Если финансирование со стороны госхолдинга будет нарастать, конечно же, это будет выдавливать банки на обочину, потому что конкурировать с дешевыми кредитами со стороны квазигоссектора банки не смогут. Как вы знаете, банки привлекают от нас с вами депозиты по ставкам 17% и выше, а у квазигоссектора база фондирования гораздо более дешевая. Поэтому эта конкуренция должна быть обоснованной и представлять собой не конкуренцию, а синергию", – уверен глава Нацбанка.

Тимур Сулейменов считает, что средства холдинга "Байтерек" и Банка развития Казахстана можно задействовать в больших и значимых общенациональных проектах, по которым ставка по кредиту должна быть в районе 12-13%. Финансирование остальных проектов должно, по его словам, носить сугубо рыночный характер.

"Направлять туда средства республиканского бюджета, а именно оттуда берет деньги наш квазигоссектор, нет необходимости. Там банки должны выполнять свои функции. У нас ограниченное количество бюджетных ресурсов, и мы должны их с умом потратить и не должны выдавить банковскую систему в потребительское кредитование и вложение в высоколиквидные активы", – подчеркнул спикер.

Ранее председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов рассказал, насколько должна замедлиться инфляция, чтобы можно было снизить базовую ставку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
В Нацбанке тенге сравнили с валютами других стран мира
16:36, Сегодня
В Нацбанке тенге сравнили с валютами других стран мира
На риски инфляции указал глава Нацбанка
11:34, 05 декабря 2024
На риски инфляции указал глава Нацбанка
Рост инфляции в Казахстане объяснил глава Нацбанка
15:43, 23 января 2026
Рост инфляции в Казахстане объяснил глава Нацбанка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Абиба Абужакынова победила и сразу вышла в четвертьфинал элитного турнира
16:52, Сегодня
Абиба Абужакынова победила и сразу вышла в четвертьфинал элитного турнира
Гусман Кыргызбаев вырвал победу на последней секунде и вышел в 1/4 финала Grand Prix
16:46, Сегодня
Гусман Кыргызбаев вырвал победу на последней секунде и вышел в 1/4 финала Grand Prix
Звёзды казахстанской гимнастики вышли в финал этапа Кубка мира
16:33, Сегодня
Звёзды казахстанской гимнастики вышли в финал этапа Кубка мира
Как выступили казахстанские дзюдоистки на престижном турнире в Австрии
16:31, Сегодня
Как выступили казахстанские дзюдоистки на престижном турнире в Австрии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: