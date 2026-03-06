Цены на нефть снова удивили

Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне вооруженного конфликта между Израилем и Ираном. Несколько минут назад стоимость одного барреля марки Brent превысила 90 долларов. Это произошло впервые с апреля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Ценовой уровень марки Brent превысил отметку $90 за баррель. Информацию одним из первых опубликовал Telegram-канал Investing.com.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 5,64% – до 91,3 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 20:00 по времени Астаны. Изменение динамики можно наблюдать в режиме реального времени на сайте Trading Economics.

Аналитики отмечают: показатель находится выше 90 долларов впервые с 19 апреля 2024 года! Дело в том, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке значительно нарушила глобальные поставки нефти. Судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут, который обычно транспортирует около 20 миллионов баррелей нефти в день, практически остановилось из-за угрозы безопасности, проблем с страхованием и операционной неопределенности.

Это фактически перекрыло экспорт от крупных производителей в Персидском заливе и заставило некоторые страны сократить добычу. Перебои с поставками подтолкнули цены на нефть вверх более чем на 20% на этой неделе.

Апрельский фьючерс на WTI дорожал на 8,13% – до 87,6 доллара за баррель.

Ранее Zakon.kz писал, как менялись цены на нефть на этой неделе.