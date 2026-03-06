#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Экономика и бизнес

Цены на нефть снова удивили

Цены на нефть преодолели очередной рубеж, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 20:21 Фото: freepik
Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне вооруженного конфликта между Израилем и Ираном. Несколько минут назад стоимость одного барреля марки Brent превысила 90 долларов. Это произошло впервые с апреля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Ценовой уровень марки Brent превысил отметку $90 за баррель. Информацию одним из первых опубликовал Telegram-канал Investing.com.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 5,64% – до 91,3 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 20:00 по времени Астаны. Изменение динамики можно наблюдать в режиме реального времени на сайте Trading Economics.

Аналитики отмечают: показатель находится выше 90 долларов впервые с 19 апреля 2024 года! Дело в том, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке значительно нарушила глобальные поставки нефти. Судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут, который обычно транспортирует около 20 миллионов баррелей нефти в день, практически остановилось из-за угрозы безопасности, проблем с страхованием и операционной неопределенности.

Это фактически перекрыло экспорт от крупных производителей в Персидском заливе и заставило некоторые страны сократить добычу. Перебои с поставками подтолкнули цены на нефть вверх более чем на 20% на этой неделе.

Апрельский фьючерс на WTI дорожал на 8,13% – до 87,6 доллара за баррель.

Ранее Zakon.kz писал, как менялись цены на нефть на этой неделе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
Эксперты предрекают рост цен на нефть
20:28, 31 августа 2023
Эксперты предрекают рост цен на нефть
Угрозы Трампа в адрес России и Ирана взвинтили цены на нефть
12:55, 01 апреля 2025
Угрозы Трампа в адрес России и Ирана взвинтили цены на нефть
Цена нефти Brent опустилась ниже $77 впервые с 27 марта
20:50, 02 мая 2023
Цена нефти Brent опустилась ниже $77 впервые с 27 марта
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Барыс" объявил состав на выездные матчи КХЛ
19:34, Сегодня
"Барыс" объявил состав на выездные матчи КХЛ
Абиба Абужакынова поборется за "бронзу" престижного турнира в Европе
19:16, Сегодня
Абиба Абужакынова поборется за "бронзу" престижного турнира в Европе
Досрочной развязкой завершилась схватка Казахстана за финал топ-турнира в Австрии
18:53, Сегодня
Досрочной развязкой завершилась схватка Казахстана за финал топ-турнира в Австрии
Фрэнсис Нганну покинул PFL, проведя один поединок в промоушене за четыре года
18:29, Сегодня
Фрэнсис Нганну покинул PFL, проведя один поединок в промоушене за четыре года
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: