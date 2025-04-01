Угрозы Трампа в адрес России и Ирана взвинтили цены на нефть

Мировые цены на нефть ускорили рост до 3−3,5%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца февраля накануне поднялась выше 75 долларов, сообщает Zakon.kz.

Поддержку котировкам оказали заявления президента США Дональда Трампа, пригрозившего России и Ирану новыми санкциями. К 12.00 по времени Астаны стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 74,97 долларов за баррель.

Фото: investing

Что такого страшного сказал Трамп?

Президент США заявил о возможности введения вторичных пошлин в размере 25–50% на нефть из России для стран, которые ее покупают, если Москва не согласится на прекращение огня в Украине. По его словам, это будет означать запрет на ведение бизнеса в США для соответствующих компаний.

В отношении Ирана Трамп предупредил о "невиданных бомбардировках" и новых санкциях в случае отказа Тегерана от подписания ядерного соглашения. Это заявление прозвучало после отказа Ирана от переговоров по данному вопросу.

Другие факторы роста цен на нефть

Помимо геополитической напряженности, вызванной заявлениями Трампа, на рост нефтяных котировок влияют и другие факторы:

Экономические данные из Китая. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе КНР, по данным Синьхуа, составил 51,4 пункта, в непроизводственном – 50,8 пункта, что указывает на восстановление спроса.

Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе КНР, по данным Синьхуа, составил 51,4 пункта, в непроизводственном – 50,8 пункта, что указывает на восстановление спроса. Военная операция в Газе. Начало наземной операции Израиля в секторе Газа усилило геополитические риски на Ближнем Востоке.

Начало наземной операции Израиля в секторе Газа усилило геополитические риски на Ближнем Востоке. Сокращение буровых установок в США. По данным Baker Hughes, число активных буровых установок в США снизилось на 5% в годовом выражении, что может ограничить будущую добычу.

Ожидания рынка

ОПЕК+ планирует постепенное увеличение добычи с апреля, что может способствовать снижению дефицита предложения. Однако инвесторы проявляют осторожность, оценивая перспективы реализации этих планов. Все детали будут известны 5 апреля после заседания картеля.

Также предстоящее введение США пошлин на товары из Китая и Евросоюза с 2 апреля вызывает опасения относительно замедления экономического роста и снижения спроса на нефть. ОПЕК+ планирует увеличить добычу на 1,1 млн баррелей в сутки к маю, однако аналитики сомневаются, что Саудовская Аравия и ОАЭ смогут полностью компенсировать потенциальное сокращение поставок из России и Ирана.

Реакция инвесторов на заявления Трампа

При всем этом аналитики отмечают сдержанную реакцию на заявления Трампа. Трейдеры стали "измученными" частыми подобными заявлениями президента США и на нефтяном рынке сегодня полная неразбериха, – полагает ведущий трейдер инвестиционной компании Ергазы Таубаев.

"Рынок демонстрирует скептическое отношение к заявлениям Дональда Трампа, однако сохраняет настороженность в связи с потенциальными последствиями торговых войн и санкций. Важнее эскапад президента США сегодня остаются восстановление экономики Китая, ситуация на Ближнем Востоке и стратегия ОПЕК+". Ергазы Таубаев

Тем временем Китай и Индия, на которые в прошедшем году пришлось более 60% закупок российской нефти, хотели бы продолжить работать с Россией, поскольку российские поставки остаются для них выгодными из-за скидок и возможности оплаты в юанях.

Ранее мы сообщили, что экономика Казахстана во многом зависит от нефтяных доходов, которые составляют значительную часть государственного бюджета. Для поддержания макроэкономической стабильности стране необходима цена нефти на уровне не ниже 75 долларов за баррель – именно такая цифра заложена в республиканский бюджет 2025 года.