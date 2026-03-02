Цены на нефть подскочили на фоне войны на Ближнем Востоке

Цены на нефть резко выросли после начала военных действий США и Израиля против Ирана. По данным торгов на лондонской бирже ICE Futures Europe (крупнейшая европейская площадка по торговле нефтяными фьючерсами), стоимость майских контрактов нефти Brent поднялась на 13,04%, сообщает Zakon.kz.

Нервная и резкая реакция

Вчера вечером в моменте стоимость барреля достигала 82,37 доллара. К 6:00 утра по времени Астаны – то есть через несколько часов после открытия азиатской сессии – рост замедлился до 8,93%, и цена составила 79,38 доллара за баррель. Позже котировки откатились к 77-78 долларам. Таким образом, рынок за несколько часов прошел диапазон более 6 долларов – это крайне высокая внутридневная амплитуда.

Для понимания: фьючерс – это контракт на поставку нефти в будущем по заранее согласованной цене. Именно по этим контрактам ориентируется мировой рынок.

Причина скачка – риски перебоев поставок через Ормузский пролив. Это стратегический морской коридор между Ираном и Оманом, через который проходит около 20% мировой торговли нефтью и до 30% поставок сжиженного природного газа.

Иран объявил о прекращении торговли через пролив до дальнейшего уведомления. По данным Reuters, не менее 150 танкеров скопились у входа в акваторию.

Дополнительное давление создает страховой фактор. Премия за военный риск выросла с 0,25% до 0,37% стоимости судна. При стоимости танкера 100 млн долларов страхование одного рейса увеличилось с 250 тыс. до 375 тыс. долларов. Эти расходы автоматически закладываются в стоимость нефти.

Фото: Zakon.kz

Сколько нефти может исчезнуть с рынка?

Через Ормузский пролив проходит 17-20 млн баррелей нефти в сутки. Даже частичная остановка движения способна создать дефицит 8-10 млн баррелей в день. Это около 10% мирового потребления. Многие аналитики допускают, что при четырехнедельном конфликте суммарный объем недопоставок может достичь 200-300 млн баррелей, а цены способны краткосрочно подняться в диапазон 80-120 долларов за баррель.

The Financial Times со ссылкой на брокеров сообщает, что страховые компании аннулируют полисы страхования и повышают цены на гарантии для судов, следующих через Персидский залив и Ормузский пролив.

Важно: пока речь идет о так называемой геополитической премии – то есть надбавке к цене за риск. Физического дефицита нефти на мировом рынке пока не зафиксировано.

Что это значит для Казахстана

Рост стоимости нефти традиционно воспринимается как позитив для экспортеров. Однако эффект не линейный.

По оценке экономиста Эльдара Шамсутдинова, каждый 1 доллар роста цены барреля добавляет Казахстану около 550 млн долларов экспортной выручки и примерно 150 млн долларов дополнительных доходов в бюджет.

Это означает, что скачок с 72 до 82 долларов теоретически может увеличить экспортную выручку более чем на 5 млрд долларов в годовом выражении. Однако этот расчет работает только при устойчивом росте, а не при краткосрочном всплеске.

Одновременно резкие колебания усиливают волатильность валютного рынка и затрудняют бюджетное планирование. Если рост цен будет кратким, бюджетный эффект окажется ограниченным.

Чего ждать дальше?

Дальнейшая динамика зависит от развития конфликта. Если транзит через Ормуз будет полностью остановлен, котировки могут превысить 100 долларов за баррель.

Если напряженность снизится, геополитическая премия быстро сократится, и нефть может вернуться в диапазон 70-75 долларов. Текущий скачок – это реакция на военный риск, а не подтвержденный физический дефицит нефти. Рынок закладывает вероятность перебоев поставок, но дальнейший тренд будет зависеть от продолжительности и масштаба конфликта.

Сегодня президент США Дональд Трамп выступил с новыми заявлениями по Ирану. Он заявил, что все военное командование Ирана исчезло и многие иранские военнослужащие хотят сдаться для спасения своих жизней.