Снижение уровня теневого рынка в долевом строительстве прогнозируют в КЖК

Председатель правления АО "Казахстанская жилищная компания" Алтай Куздибаев на пресс-конференции в правительстве озвучил результаты мониторинга рынка долевого строительства, передает Zakon.kz.

Алтай Куздибаев напомнил, что на жилищном портале публикуется перечень объектов с наличием разрешения акимата и гарантией КЖК на строительство. Такая опция снижает риски покупки квартиры в проблемном ЖК. На сегодня там размещены данные о 316 объектах.

"За период с 2017 по март 2026 года КЖК предоставлены гарантии по 292 проектам на общую сумму 1,5 трлн тенге. Речь идет о 7 млн кв. м, или 79,1 тыс. квартир. Это позволило защитить вклады более 78 тыс. дольщиков. За 2025 год объем выданных гарантий составил 277,1 млрд тенге на 10 тыс. квартир при плане 174 млрд тенге. На сегодня портфель гарантий составляет порядка 50 объектов – часть из них в ближайшее время введут в эксплуатацию, порядка 40 объектов активны – куда наши граждане могут инвестировать свои средства", – пояснил спикер.

Больше всего гарантий выдано в Астане. Далее следует Алматы, и замыкает тройку лидеров – Шымкент.

Фото: пресс-служба АО КЖК

Алтай Куздибаев также ответил на вопрос о том, проводилась ли оценка доли теневого рынка долевого строительства и каково соотношение легального и теневого сегментов.

"КЖК на ежегодной основе проводится исследование оценки доли "теневого" рынка. По данным исследования, в 2025 году доля теневого рынка долевого строительства в Казахстане составила 62,5% – из 606 строящихся объектов только 227 (или 37,5%) имели соответствующее разрешение акимата или гарантию КЖК на привлечение средств дольщиков. Если сравнивать с результатами аналогичного исследования 2024 года, где данный показатель составил 69,6%, то в 2025 году наблюдается снижение доли теневого рынка на 7,1 процентных пункта", – подчеркнул Алтай Куздибаев.

При этом, по его словам, количество легальных объектов увеличилось на 15,8% (227 в 2025 году против 196 в 2024 году), а количество "серых" объектов уменьшилось на 15,4% (379 в 2025 году против 448 в 2024 году).

Наибольшая доля теневого рынка с показателем 100% зафиксирована, по его данным, в Актау, Кокшетау, Конаеве, Петропавловске, Таразе, Семее, Туркестане, Уральске, Павлодаре, Кызылорде и селе Бесагаш. В данных регионах ни один рекламируемый строящийся жилищный комплекс не имел разрешение акимата на привлечение средств дольщиков или гарантию КЖК.

Наименьшие показатели отмечены в Шымкенте (36,9%), Атырау (45,5%) и Астане (50,2%).Тем не менее государство последовательно работает над тем, чтобы сужать так называемый "серый" сегмент рынка и повышать уровень защиты граждан. За последние годы доля объектов, реализуемых в правовом поле, устойчиво растет, а требования к застройщикам и прозрачность проектов усиливаются. "С начала года вступили в силу ряд очень важных изменений в законодательстве – мы ожидаем, что в текущем году будет существенное снижение этого показателя", – резюмировал глава КЖК.